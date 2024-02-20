Путин рассказал о самых прибыльных и убыточных маршрутах Перми

Он добавил, что маршруты из отдаленных территорий города, как правило, также характеризуются высокой долей безбилетников. Она может достигать 30%. По словам Путина, половина из 1,3 млрд рублей бюджетных дотаций, которые в прошлом году направили на общественный транспорт, приходится на длинные маршруты из Орджоникидзевского и Кировского районов.