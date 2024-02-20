Путин рассказал о самых прибыльных и убыточных маршрутах Перми

«Их убыточность связана, прежде всего, с дальностью поездки. Маршруты, где пассажиры едут мало остановок, работают в плюс. А маршруты, в которых люди едут много остановок, функционируют в минус», — пояснил на комитете Путин.
Он добавил, что маршруты из отдаленных территорий города, как правило, также характеризуются высокой долей безбилетников. Она может достигать 30%. По словам Путина, половина из 1,3 млрд рублей бюджетных дотаций, которые в прошлом году направили на общественный транспорт, приходится на длинные маршруты из Орджоникидзевского и Кировского районов.
Топ-5 самых убыточных маршрутов:
№ 15 («Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок»),
№ 77 («Левшино — Кислотные дачи — ул. Мильчакова»),
№ 32 («Васильевка — Центральный рынок»),
№ 67 («Заостровка — Садовый»),
№ 20 («Новый Крым — Центральный рынок»).
Топ-5 самых рентабельных маршрутов:
№ 27 («Площадь Дружбы — Нагорный»),
№ 1 ("Садовый — станция Пермь II),
№ 68 («Станция Пермь II — Садовый»),
№ 8 («Крохалева — Садовый»),
№ 37 («Висим — ул. Ушинского»).
Ранее «ФедералПресс» писал, что власти Перми после эксперимента решили отказаться от мобильных кондукторов. Также «ФедералПресс» сообщал, что мэрия краевой столицы планирует повысить до 40 рублей стоимость проезда в общественном транспорте.