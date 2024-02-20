Из ялтинского отеля Ротару хотят сделать ЗАГС

Политики и звезды незалежной долгое время крыли Россию на чем свет стоит, продолжая зарабатывать на ее территории. Началась спецоперация, но украинские богачи не спешили расставаться с роскошными особняками и доходным бизнесом в нашей стране. И даже предводитель киевского режима Владимир Зеленский на десять лет будто забыл о своей квартире в 130 квадратов на Южном берегу Крыма.
При этом Зеленский в марте 2022 года с удовольствием подписал закон о принудительном изъятии объектов собственности России и ее граждан на территории Украины. Без какой-либо компенсации. С тех пор у россиян в незалежной забрали сотни объектов — и не только недвижимость. Конфисковывают, например, автомобили и другую технику.
Пока украинская власть отбирала у людей нажитое только из-за того, что те русские, в России не торопились делать ответные шаги. Но любому терпению приходит конец…
«Вилла София» достанется детям или новобрачным.
Похоже, совсем скоро без своей роскошной виллы на южном побережье Крыма останется София Ротару. Лишить имущества певицу недавно предложили крымские депутаты. Напомним, что еще год назад артистка опубликовала у себя в социальных сетях пост, где выразила благодарность вооруженным силам Украины. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что законы сегодня позволяют не просто выставить отель на торги, но и изменить форму собственности в пользу государства.
Особняк стоит без дела уже пятый год Александра Тимощенко.
— Было бы желание самих крымчан и руководства Крыма и Ялты. А куда это имущество пойдет, дальше посмотрим, — сказал сенатор.
Народная артистка СССР полюбила полуостров еще с 70-х годов ХХ века. Она перебралась в Крым из-за проблем со здоровьем. Вместе с мужем Ротару сначала купила дачу в южнобережном поселке Никита, а чуть позже приобрела трехэтажный особняк ХIХ века с участком площадью 10,2 гектара в центре Ялты. В 2009 году супруги открыли здесь клубный отель «Вилла София». Летом отбоя от постояльцев не было, несмотря на довольно кусачие цены — от 16 до 80 тысяч рублей в сутки.
Бизнес-планы артистки изменил 2014 год, когда Крым вернулся в Россию. Ротару перестала появляться на полуострове, а после начала СВО окончательно затаилась в своих киевских хоромах. Без денег певица явно не сидит: средств у нее накоплено немало. Хватает не только на жизнь детям и внукам, но и на поддержку ВСУ.
Отель в Ялте Ротару давно переписала на сына Руслана Евдокименко. Но тот, видимо, не справился с управлением бизнесом: гостиница закрылась еще в декабре 2019 года, якобы на реновацию. А потом началась пандемия коронавируса. Вот уже несколько лет здание стоит без дела. Одно время владельцы хотели его продать, правда, сумму выставили заоблачную — 2,5 млрд рублей. Желающих купить особняк за такие деньги не нашлось.
Дача артистки в поселке Никита куда скромнее, но и она может стоить сегодня более 90 млн рублей Александра Тимощенко.
Сейчас Ротару вряд ли удастся отхватить с отеля хоть копеечку: за национализацию выступают не только депутаты, но и жители Ялты, которые предложили отдать здание под загс или школу искусств. Впрочем, Ротару в этом списке далеко не первая.
Остался без «Императора».
О национализации квартиры президента Украины Владимира Зеленского слышали многие. Трешку в элитном ЖК «Император» в поселке Ливадия тот купил в 2013 году. За год они вместе с женой успели оштукатурить стены и приобрести цемент для дальнейшего ремонта. Но продолжить задуманное не удалось из-за майдана и возвращения полуострова в состав России.
Президенту-комику уже не доведется подышать свежим воздухом на ливадийской террасе Александра Тимощенко.
Долгое время элитная квартира с видом на море стояла без дела. Но весной 2023 года власти Крыма национализировали имущество главы незалежной. Квартиру выставили на торги. Жилье перешло к новому владельцу за 44,3 млн рублей.
Хозяйкой апартаментов у моря стала учредитель нескольких московских компаний Ольга Липовецкая. По словам бизнесвумен, она и не знала, кому прежде принадлежала недвижимость.
Потери миллиардера.
Немалое состояние успел сколотить в Крыму и спонсор майдана, отъявленный русофоб Игорь Коломойский* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). У него было несколько пансионатов и санаториев: «Лазурный берег» в Алуште, детский оздоровительный комплекс в Ялте, оздоровительный комплекс «Таврия» в Большой Ялте, санаторий «Форос» в одноименном поселке, жилой комплекс «Наутилус» в Гурзуфе и больше 20 автозаправочных станций по всему полуострову. Владел Коломойский и несколькими десятками рынков, а также большим количеством нежилых помещений.
Почти всего этого бизнесмен лишился еще в 2014 году — деньги от реализации имущества передали обманутым вкладчикам его банка «Приват». По Крыму и Севастополю долг банка был около 10 млрд рублей. Национализированы были и другие владения Коломойского. Вместе с дочкой Анжеликой он остался без центра отдыха «Европа» в поселке Партенит — ООО «Транспорт Логистик». Это 37 объектов недвижимости общей стоимостью почти 400 млн рублей. Новым владельцем имущества стало ялтинское ООО «Инвест-групп». Кстати, компания была единственным участником торгов, поэтому аукцион был признан несостоявшимся, а с фирмой заключили договор купли-продажи.
По данным республиканского министерства имущественных и земельных отношений, с 2014 года недвижимость украинского олигарха в общей сложности принесла бюджету Крыма почти 605 млн рублей.
Коломойского называли одним из главных спонсоров Зеленского на президентских выборах 2019 года. Сериал «Слуга народа» с участием комика и шоу «95 квартал» выходили на принадлежащем бизнесмену канале «1+1». В 2020 году в рейтинге самых богатых украинцев олигарх занимал восьмое место с состоянием в 1 млрд долларов. Но в прошлом году он стал «вне закона» и на родной Украине. СБУ обвинила его в мошенничестве и незаконном выводе за границу более 500 млн гривен (около 1,2 млрд рублей по нынешнему курсу). Сейчас Коломойский находится под стражей. По каждой из статей ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В ТЕМУ.
Меладзе продает пентхаус под Гурзуфом за 396 млн рублей.
О продаже своей виллы задумался и композитор Константин Меладзе, который после начала спецоперации уехал из нашей страны. Поговаривают, что сейчас он находится в Италии.
Крымские власти пригрозили: если музыкант выступит против действий России или начнет поддерживать ВСУ, его имущество тоже подпадет под национализацию. Пока же вопрос не стоит на повестке дня.
Десять лет назад Меладзе обзавелся роскошным пентхаусом в поселке «Вилла Роз», что под Гурзуфом. На территории огромного участка все сделано с размахом: бассейны, терраса на крыше с палуб- ной доской и мраморной галькой, лаунжзона, идеально подстриженные зеленые кусты и деревья. Кстати, это самая большая вилла на территории коттеджного поселка. Из панорамного окна в доме видны горы и Алуштинский природный заповедник. В самом доме есть хамам, винная комната, спортзал, каминный зал, пять спален, шесть санузлов и просторная гостиная, объединенная с кухней.
По словам соседей, сейчас на территории виллы живет лишь обслуживающий персонал. Звездный хозяин приезжал в особняк всего несколько раз. В начале ноября 2023 года появилось объявление о продаже виллы. Сначала Меладзе просил за домик у моря 300 млн рублей, а спустя несколько дней вдруг снизил стоимость на 11 миллионов. Видимо, тогда композитора насторожила крымская волна национализации имущества. Сейчас же за элитную недвижимость просят 396 млн рублей.
КОМПЕТЕНТНО.
«По-хорошему не получится».
Владимир ДЖАРАЛЛА, политолог, эксперт по российско-украинским отношениям.
— До недавних пор Россия не предпринимала жестких мер по отношению к имуществу Украины и ее «деятелей». Однако уровень враждебности и агрессии с противоположной стороны настолько вырос, что стало понятно: по-хорошему не получится.
*внесен в российский реестр террористов и экстремистов.