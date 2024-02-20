Из ялтинского отеля Ротару хотят сделать ЗАГС

Коломойского называли одним из главных спонсоров Зеленского на президентских выборах 2019 года. Сериал «Слуга народа» с участием комика и шоу «95 квартал» выходили на принадлежащем бизнесмену канале «1+1». В 2020 году в рейтинге самых богатых украинцев олигарх занимал восьмое место с состоянием в 1 млрд долларов. Но в прошлом году он стал «вне закона» и на родной Украине. СБУ обвинила его в мошенничестве и незаконном выводе за границу более 500 млн гривен (около 1,2 млрд рублей по нынешнему курсу). Сейчас Коломойский находится под стражей. По каждой из статей ему грозит до 12 лет лишения свободы.