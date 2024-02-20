Четыре старинных здания взяли под охрану в центре Самары

Еще четыре памятника истории и культуры взяли под охрану в Самаре. Речь идет о старинных зданиях, расположенных в историческом центре города. Соответствующие приказы опубликовало УГООКН Самарской области.
Так, среди памятников, владельцам которых выдали охранные обязательства, находятся «Дом Юрина» на улице Степана Разина, 52, «Дом на усадьбе мещанина Ф. Д. Лесина» на Ленинской, 106. Под защиту взяли и «Жилой дом» на Ульяновской, 36 и «Дом самарской мещанки Сафоновой А. П.» на Садовой, 228. Теперь за состоянием зданий необходимо следить в соответствии с их статусом.
Согласно утвержденными документами, собственники архитектурных памятников обязаны в течение 18 месяцев провести оценку технического состояния исторических зданий. После завершения этого этапа, в течение двух лет им требуется разработать проекты реставраций, а в течение пяти лет — провести необходимые работы по восстановлению и обновлению домов.