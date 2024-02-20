Четыре старинных здания взяли под охрану в центре Самары

Так, среди памятников, владельцам которых выдали охранные обязательства, находятся «Дом Юрина» на улице Степана Разина, 52, «Дом на усадьбе мещанина Ф. Д. Лесина» на Ленинской, 106. Под защиту взяли и «Жилой дом» на Ульяновской, 36 и «Дом самарской мещанки Сафоновой А. П.» на Садовой, 228. Теперь за состоянием зданий необходимо следить в соответствии с их статусом.