В Дептрансе рассказали об итогах повышения зарплаты водителей в Омске

В департаменте транспорта мэрии Омска рассказали, что на пассажирском предприятии удалось снизить некомплект водителей, благодаря повышению заработной платы. Дефицит водителей всё ещё есть, но уже ниже, чем в других российских городах. Так, в соседнем Новосибирске нехватка водителей составляет до 35%, в Краснодаре — до 50%, в Воронеже — 70%.
«Нехватка водителей на муниципальных автобусах Омска на сегодняшний день составляет 20 процентов. Порядка 170 человек пассажирскому предприятию № 8 необходимо для того, чтобы обеспечить плановый выпуск подвижного состава. Комплекс реализуемых кадровых и финансовых мероприятий, позволяет нам не только сдерживать, но и постепенно понижать уровень некомплекта». — рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Средняя зарплата водителей автобусов на сегодняшний день составляет более 70 тысяч рублей. На работу в ПП № 8 приглашают также женщин.