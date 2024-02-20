В Дептрансе рассказали об итогах повышения зарплаты водителей в Омске

В департаменте транспорта мэрии Омска рассказали, что на пассажирском предприятии удалось снизить некомплект водителей, благодаря повышению заработной платы. Дефицит водителей всё ещё есть, но уже ниже, чем в других российских городах. Так, в соседнем Новосибирске нехватка водителей составляет до 35%, в Краснодаре — до 50%, в Воронеже — 70%.