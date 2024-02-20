Росавиация не дала новый допуск на полеты из Челябинска в Дубай и Стамбул

Компания «Уральские авиалинии» не получила допуск на прямые перелеты из Челябинска в Дубай и Стамбул. Об этом говорится в приказе Росавиации.
Как следует из документа, перевозчик запрашивал разрешение на рейсы дважды в неделю по обоим направления. При этом допуск к полетам в Дубай из Челябинска уже имеется у компании Azur Air, а в Стамбул — у Red Wingsи «Аэрофлота».
Стоит отметить, что допуск Росавиации — это еще не открытие нового маршрута, а только разрешение перевозчику начать перелеты, если он пожелает.
Сейчас ни одного рейса в Стамбул или Дубай из челябинского аэропорта не выполняют.