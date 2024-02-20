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Росавиация не дала новый допуск на полеты из Челябинска в Дубай и Стамбул

«Уральским авиалиниям» не разрешили летать из Челябинска в Дубай.

Компания «Уральские авиалинии» не получила допуск на прямые перелеты из Челябинска в Дубай и Стамбул. Об этом говорится в приказе Росавиации.

Как следует из документа, перевозчик запрашивал разрешение на рейсы дважды в неделю по обоим направления. При этом допуск к полетам в Дубай из Челябинска уже имеется у компании Azur Air, а в Стамбул — у Red Wingsи «Аэрофлота».

Стоит отметить, что допуск Росавиации — это еще не открытие нового маршрута, а только разрешение перевозчику начать перелеты, если он пожелает.

Сейчас ни одного рейса в Стамбул или Дубай из челябинского аэропорта не выполняют.