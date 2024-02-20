2,3 млрд рублей планируют потратить на дороги Ростова-на-Дону в 2024 году

В 2024 году на дорожные работы в Ростове-на-Дону должны потратить 2,3 млрд рублей, что будет рекордом по сравнению с затратами на те же цели за предыдущие пять лет. Об этом РБК Ростов рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— В 2024 году объем финансирования в рамках нацпроекта был увеличен с 550 млн до 1 млрд рублей. Дополнительно из областного бюджета предусмотрено 500 млн рублей. Еще 320 млн предусмотрим в бюджете города. Кроме того, губернатор поручил выделить еще 500 млн рублей. В итоге 2,3 млрд рублей мы направим на дороги в текущем году, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер напомнил, что в 2023 году власти подготовили необходимые документы на обновление участков Таганрогской, Ленина, Малиновского, Красноармейской, 1-го Машиностроительного. Кроме того, в марте должны завершится еще ряд конкурсных процедур.
— Работы в полном объеме планируем завершить до 1 октября текущего года. Всего же в программе 43 объекта протяженностью 46 км, — добавил Алексей Логвиненко.
По словам чиновника, сейчас ямочность на дорогах ликвидируют с помощью литой асфальтобетонной смеси, позволяющей работать при повышенной влажности и низких температурах. С нормализацией погоды рабочие перейдут к привычной технологии с использованием горячих асфальтобетонных смесей и битумной эмульсии.
Алексей Логвиненко добавил, что на состояние дорожного покрытия в городе, в том числе, влияют перепады температур и динамические нагрузки.