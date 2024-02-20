2,3 млрд рублей планируют потратить на дороги Ростова-на-Дону в 2024 году

— В 2024 году объем финансирования в рамках нацпроекта был увеличен с 550 млн до 1 млрд рублей. Дополнительно из областного бюджета предусмотрено 500 млн рублей. Еще 320 млн предусмотрим в бюджете города. Кроме того, губернатор поручил выделить еще 500 млн рублей. В итоге 2,3 млрд рублей мы направим на дороги в текущем году, — прокомментировал Алексей Логвиненко.