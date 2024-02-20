Стало известно, сколько будет стоить посещение термального курорта в Краснодаре

— В среднем ценовая политика на посещение подобных комплексов в России варьируется в пределах 1700−2500 рублей за день с человека. Соответственно, после завершения строительства мы будем ориентироваться на рыночную ситуацию. Цена билета будет средней для данной категории, — цитирует представителя компании Dogma «Ъ-Кубань» (18+).