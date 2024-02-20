Стало известно, сколько будет стоить посещение термального курорта в Краснодаре

Представитель строительной компании, занимающейся реализацией проекта по строительству термального курорта в Краснодаре, назвал примерную стоимость посещения терм. Пока планируется, что дневное пребывание в комплексе будет стоить до 2,5 тысячи рублей с человека.
— В среднем ценовая политика на посещение подобных комплексов в России варьируется в пределах 1700−2500 рублей за день с человека. Соответственно, после завершения строительства мы будем ориентироваться на рыночную ситуацию. Цена билета будет средней для данной категории, — цитирует представителя компании Dogma «Ъ-Кубань» (18+).
К строительству застройщик еще не приступал, пока ведется подготовка земельного участка к возведению объекта. завершается проектирование термального комплекса.
Напомним, как сообщало ИА KrasnodarMedia, ранее застройщик продемонстрировал, как будет выглядеть фасадная часть термального курорта с водопадами, который собираются возвести в Краснодаре. Здания комплекса, в том числе водные зоны, гостиницы, бани, сауны, рестораны и СПА, будут оформлены алюминиевыми композитными панелями и витражным остеклением.
Старт строительства термального курорта за 3,5 млрд рублей запланирован на лето 2024 года. Аналогов курорта в Краснодаре и близлежащих муниципалитетах нет. Рядом с курортом будет располагаться большой парк.