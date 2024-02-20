Свёкла, капуста и виноград стали самыми подорожавшими продуктами в Калининградской области

В списке самых подорожавших по сравнению с январём 2023 года продуктов первую позицию занимают свежие куриные яйца, выросшие в цене на 74,68%. Свёкла, занимает вторую позицию (+56,02%). Груши в январе на третьем месте (+56,01%), на четвёртом — виноград (+53,29%). Помидоры на пятой строчке (+43,47%).