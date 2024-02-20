Свёкла, капуста и виноград стали самыми подорожавшими продуктами в Калининградской области

Капуста, подорожавшая на 16,1%, на второй позиции. Виноград стал дороже на 12,3%. Груши выросли в цене на 10,08%, а морковь — на 9,55%.
Наиболее значительное снижение цен на чеснок, подешевевший на 9,92%. Цена на апельсины снизилась на 6,39%, на гречневую крупу — на 4,8%. Сухофрукты стали дешевле на 3,80%, неразделанная мороженая рыба — на 2,69%.
В списке самых подорожавших по сравнению с январём 2023 года продуктов первую позицию занимают свежие куриные яйца, выросшие в цене на 74,68%. Свёкла, занимает вторую позицию (+56,02%). Груши в январе на третьем месте (+56,01%), на четвёртом — виноград (+53,29%). Помидоры на пятой строчке (+43,47%).
В первой пятёрке списка продуктов, ставших в январе 2024 года дешевле по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, гречневая крупа (-16,82%), картофель (-15,15%), огурцы (-11,21%), детский творожок (-5,27%) и шоколад (-5,06%).
Соответствующие данные приводит Калининградстат.