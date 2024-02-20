В Омске не хватает 170 водителей на общественный транспорт

В омском дептрансе рассказали, что в ПП № 8 не хватает 170 водителей для того, чтобы все рейсы ходили по расписанию. По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, это 20% от количества всех водителей.
Кормилец отметил, что это небольшой процент. В некоторых городах России нехватка водителей составляет от 35% (Новосибирск, Пермь) до 70% (Воронеж). Директор ПП № 8 Марат Саликов отметил, что средняя зарплата водителей автобусов составляет более 70 тысяч рублей. Также он заявил, что пассажирское предприятие приглашает на работу женщин.
Ранее мы сообщали, что больше половины участников опроса (52%) положительно реагируют на женщин-водителей общественного транспорта.