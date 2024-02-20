В Екатеринбурге планируют застроить один из участков у реки Исеть

Внесение изменений включает в себя сохранение земельных участков индивидуальной жилой застройки. Помимо этого, планируются размещения общеобразовательной организации и спортивной школы. Жилищный фонд территории составит 95,12 кв. метров с населением 3,1 тыс. человек, которые будут размещаться в девятиэтажных домах, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на документацию проекта.