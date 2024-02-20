В Омске отремонтируют восемь дорог к спортивным объектам

В Омске будет проведён ремонт дорог, которые ведут к спортивным учреждениям. Всего таких дорог восемь, а их общая протяжённость 11 км.
В список ремонта вошли:
- улица Коммунальная, по ней можно добраться до федерации тхэквондо ГТФ Омской области, спортивного клуба «Сила Сибири» и спортивного клуба «Ринг»;
- улица Заозёрная, ведёт омичей к «G-Drive Арене», омскому областному специализированному спортивному центру паралимпийской и сурдлимпиской подготовки, центру художественной гимнастики Grace и спортивному клубу «Шторм»;
- улица Омская, ведёт на роллердром и роллер-школу «Роллер-Омск», спортивный клуб кикбоксинга, савата и тайского бокса «Нокаут» и секцию тхэквондо;
- улица Волочаевская, ведёт к клубу рукопашного боя, хапкидо и эскрима «Поединок», школу бережного физического развития «Атлетик» и федерации тхэквондо МФТ Омской области;
- улица Гусарова, позволяет добраться к спортивному клубу восточных единоборств «Айкидо» и к спортивной секции «Амурские Ястребы»;
- улица Маяковского, можно добраться до спортивного клуба А. М. Пушницы, центра кроссфита Force team и студии танцев и растяжки Ox brilliant studio;
- улица 6-я Шинная, ведёт до омской федерации тхэквондо (ИТФ) и спортивного клуба «Триумф»;
- улица 60 лет Победы, ведёт к бойцовскому клубу «СПАРТАНЦЫ», профессиональному бойцовскому клубу «Золотой Тигр» и спортивной секции «Авиатор».
Ремонт дорог будет произведён в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».