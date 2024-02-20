На жилье для детей-сирот в этом году выделят 140 миллиардов сумов

Так, центры «Инсон» сформируют список молодых людей, которые действительно нуждаются в жилье. Цена предоставляемого жилья будет рассчитываться исходя из его региональной рыночной цены. В этом году стоимость жилого фонда для детей-сирот достигнет 140 миллиардов сумов.