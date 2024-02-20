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На жилье для детей-сирот в этом году выделят 140 миллиардов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. До начала лета в Узбекистане обеспечат жильем 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

На совещании по развитию социальной сферы Шавкат Мирзиёев поднял вопрос помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. До 1 июня 2024 года президент поручил обеспечить жильем 500 детей-сирот, а также кардинально пересмотреть систему предоставления жилья для выпускников детдомов.

Так, центры «Инсон» сформируют список молодых людей, которые действительно нуждаются в жилье. Цена предоставляемого жилья будет рассчитываться исходя из его региональной рыночной цены. В этом году стоимость жилого фонда для детей-сирот достигнет 140 миллиардов сумов.

Помимо создания жилищных условий, президент подчеркнул важность обучения детей-сирот азам предпринимательства или профессиональным навыкам, а в качестве варианта предложил предоставлять детям-сиротам землю для ведения сельского хозяйства.

Кабмину поручено создать систему трудоустройства в государственные организации молодых выпускников вузов, выросших без родителей.

Напомним, что президент поручил также создать условия для трудоустройства 660 тысяч людей с инвалидностью, а также открыть в 40 районах Узбекистана центры для реабилитации и обучения людей с ограниченными возможностями.

недвижимость
Шавкат Мирзиеев