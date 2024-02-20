Самарская область стала самым «улыбчивым» регионом Поволжья

В Поволжье продолжает расти популярность сервиса «Оплата улыбкой». В 2023 году с помощью него местные жители оплатили товары и услуги около 100 тысяч раз. При этом самым «улыбчивым» регионом стала Самарская область.
Так, за прошлый год самарцы совершили более 38 тысяч транзакций по биометрии. Второе место заняла Саратовская область — 13 тысяч, третье — Пензенская область, где оплатой улыбкой воспользовались около 12 тысяч раз.
— «Оплата улыбкой» — простой способ оплатить товары и услуги, даже если под рукой нет банковской карты, смартфона или наличных. Биометрия — один из самых надежных способов оплаты. Все данные пользователей хранятся в зашифрованном виде, — прокомментировала зампред Поволжского банка Сбербанка Светлана Панкратова.
Отметим, в настоящее время в Поволжье работают более 20 тысяч POS-терминалов, которые принимают оплату не только по банковской карте, QR-коду, но и по биометрии. Чаще всего с помощью таких устройств жители оплачивают улыбкой покупки в супермаркетах.