Самарская область стала самым «улыбчивым» регионом Поволжья

Отметим, в настоящее время в Поволжье работают более 20 тысяч POS-терминалов, которые принимают оплату не только по банковской карте, QR-коду, но и по биометрии. Чаще всего с помощью таких устройств жители оплачивают улыбкой покупки в супермаркетах.