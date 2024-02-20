За последние два года снизился экспорт узбекских товаров в Турцию

В ходе заседания также отмечалось, что совместно с Турцией из 48 инвестиционных проектов на общую сумму 613,4 миллиона долларов по различным причинам отстают от сроков реализации 6 инвестиционных проектов на общую сумму 20,5 миллиона долларов. Также из-за бездействия ряда министерств и ведомств, а также некачественной проработки проектов 11 из них на сумму в 342 миллиона долларов не реализуются..