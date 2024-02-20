За последние два года снизился экспорт узбекских товаров в Турцию

Вчера на заседании Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма заслушаны отчеты послов Узбекистана в Турции и Азербайджане.
По данным пресс-службы верхней палаты парламента, в центре обсуждения было своевременное и качественное исполнение проектов «дорожных карт», принятых по итогам визитов на высшем уровне.
Отмечалось, что в 2023 году совместно с Турцией привлечено 1,2 миллиарда долларов прямых инвестиций, а также с участием государственных компаний создано более 300 новых предприятий.
При этом сенаторы выразили озабоченность фактом того, что за последние два года наблюдается тенденция к снижению экспорта продукции, производимой в Узбекистане, в Турцию. Кроме того, отмечены сохраняющиеся нетарифные барьеры в двусторонней торговле.
В ходе заседания также отмечалось, что совместно с Турцией из 48 инвестиционных проектов на общую сумму 613,4 миллиона долларов по различным причинам отстают от сроков реализации 6 инвестиционных проектов на общую сумму 20,5 миллиона долларов. Также из-за бездействия ряда министерств и ведомств, а также некачественной проработки проектов 11 из них на сумму в 342 миллиона долларов не реализуются..
Ответственными за реализацию этих проектов значились Министерство здравоохранения, «Узэлтехсаноат», хокимияты Навоийской и Наманганской областей.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что производители обуви из Узбекистана и Турции договорились о совместном производстве продукции под турецкими брендами.