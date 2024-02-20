Сергей Собянин рассказал о планах развития Можайского района

В столице начался второй этап реализации программы реновации. Новостройки возводятся преимущественно на месте расселенных и демонтированных домов.
«Один из таких районов — Можайский. В программу здесь вошли 148 жилых домов, в которых живут 25,3 тысячи человек», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Расселение шести домов в Можайском районе было начато еще до 2020 года. Правительством Москвы были определены три этапа переселения жителей остальных зданий, входящих в программу реновации:
— 29 домов — первый этап (2020−2024 годы);
— 34 дома — второй этап (2025−2028 годы);
— 79 домов — третий этап (2029−2032 годы).
Было подобрано 13 площадок, на которых уже построено и передано под заселение шесть жилых комплексов. Так, 7 апреля 2018 года началось заселение в новостройки на Гжатской улице (дом 16, корпус 1) и улице Красных Зорь (дом 59 б), 25 декабря 2020-го — в дома на улицах Гжатской (дом 5, корпус 7) и Кубинке (дом 18/2). С 29 сентября 2023-го новоселы начали переезжать в дом 9 на Гродненской улице, а 28 декабря 2023-го — в дом 23 на улице Красных Зорь. В новые квартиры уже переехали 1,4 тысячи человек.
Еще три новых жилых комплекса, расположенных по адресам: улица Петра Алексеева, дом 10, улица Горбунова, дом 11/3 и улица Толбухина, владение 2/4, готовятся к передаче под заселение.
Кроме того, четыре новостройки находятся на этапе проектирования и строительства. Их адреса: улица Говорова, владение 14/16, улица Кубинка, земельный участок № 16/1, зона 4.1 (первая очередь), улица Багрицкого, земельный участок № 28, Вяземская улица, владение 9, корпуса 1, 2.
Жилой комплекс на Гродненской улице
Трехсекционный жилой комплекс (14, 16 и 17 этажей) по адресу: Гродненская улица, дом 9 построен по индивидуальному проекту. Вентилируемый фасад облицован керамогранитом и плиткой с отделкой под кирпич. Лоджии и балконы застеклены, предусмотрены короба для кондиционеров, что позволит сохранить архитектурный облик здания.
В новостройке 269 просторных квартир, в том числе 78 однокомнатных, 124 двухкомнатные и 67 трехкомнатных. Общая площадь жилья составляет 16,4 тысячи квадратных метров.
Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации. Три двухкомнатные и две трехкомнатные квартиры оборудованы для проживания инвалидов-колясочников: в этих помещениях расширены коридоры и дверные проемы, установлена специальная сантехника. Для жильцов построен подземный паркинг на 58 машино-мест.
Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Это позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи.
Для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками создана безбарьерная среда. На нежилом первом этаже находятся помещения под офисы и объекты сферы услуг. В вестибюле жилой части разместили технические помещения, почтовые ящики и комнату консьержа.
Во дворе обустроены спортивная и детские площадки, площадка для отдыха. Предусмотрено комплексное озеленение с высадкой новых деревьев и кустарников.
В пешей доступности от новостройки расположены станция «Давыдково» Большой кольцевой линии метро, природный заказник «Долина реки Сетунь», а также многочисленные магазины, кафе и рестораны, школы, детские сады и другие социальные объекты.
С 29 сентября 2023 года в жилой комплекс на Гродненской улице начали поэтапно переезжать 227 семей: 554 жителя дома 9, корпусов 1, 2 на Вяземской улице, дома 3 на улице Петра Алексеева и дома 2 в 1-м переулке Петра Алексеева. Уже 218 семей, или 96 процентов, дали согласие на переезд.
Программа реновации
Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено 5175 домов — это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживают около миллиона горожан.
Для реализации программы подобрано 614 площадок общей мощностью 10,1 миллиона квадратных метров жилья.
Построено 304 жилых комплекса общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров, что позволит расселить одну тысячу старых пятиэтажек. Ведется проектирование и строительство 448 домов общей площадью 8,5 миллиона квадратных метров.
Первые новоселы въехали в новые жилые комплексы в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение 154,1 тысячи жителей.
Открыты центры информирования, где можно получить консультацию представителей Департамента городского имущества, Московского фонда реновации жилой застройки, префектуры, управляющей компании, генерального подрядчика и других служб и ведомств. Всем участники программы могут воспользоваться бесплатной помощью при переезде: оформить заявление на портале mos.ru (электронная услуга «Помощь в организации переезда») либо оставить заявку в центре информирования по переселению.
«Мой район». Можайский
Целью программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина, является создание комфортных условий проживания во всех районах столицы.
В Можайском районе, расположенном в Западном округе столицы, проживают 148 тысяч москвичей. За последние годы здесь многое сделано для повышения качества жизни горожан.
«Открыты новые станции метро, запущен МЦД-1, новая вылетная магистраль — проспект Багратиона. Запланирована реконструкция улиц Генерала Дорохова и Верейской», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы.
Несколько крупных проектов реализовано в транспортной сфере. В район пришло наземное метро. В составе первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) пассажиров принимают московский городской вокзал Сетунь, станции Кунцевская и Рабочий Поселок.
Много новых вариантов поездок по городу дает жителям Большая кольцевая линия метро со станциями «Кунцевская» и «Давыдково».
Кроме того, в минувшем году открыта новая вылетная магистраль — проспект Багратиона. Теперь автомобилисты могут доехать от МКАД до делового центра «Москва-Сити» в три раза быстрее. Построен 120-метровый пешеходный переход через пути МЦД-1 и проспект Багратиона в районе улиц Полоцкой и Гвардейской. Он обеспечил удобную и безопасную пешеходную связь между Можайским районом и Кунцевом.
В планах — реконструкция улиц Генерала Дорохова и Верейской. Кроме того, будет построена новая дорога в составе Проектируемого проезда № 4162 и Гжатской улицы с обустройством велопешеходной зоны.
Для удобства жителей создано 10 новых маршрутов наземного городского транспорта, на остановках установлено более 70 современных павильонов. Для поклонников велосипедных прогулок есть 15 велопарковок и 12 станций городского велопроката.
В ходе создания комфортной городской среды в Можайском районе выполнено комплексное благоустройство с очисткой водоема парковой зоны у пруда на улице Кутузова, сквера «Дубки» и общественного пространства на Гродненской улице (дом 10). Благоустроены подходы к новым станциям метро и МЦД.
В Козловском лесу создали современный парк с детскими и спортивными площадками, велодорожкой, удобными тротуарами, местами для занятий гимнастикой и йогой. А еще горожане получили возможность добираться до метро от улиц Багрицкого и Верейской значительно быстрее благодаря обустроенной освещенной экотропе, проходящей через лес.
Приведено в порядок 104 двора, 130 детских и 16 спортивных площадок. Установлено 728 опор наружного освещения. Район стал еще зеленее: здесь высадили более 21 тысячи деревьев и кустарников.
В рамках первого этапа модернизации амбулаторного звена выполнена комплексная реконструкция филиала № 5 консультативно-диагностического центра № 4, расположенного по адресу: улица Беловежская, дом 5. По соседству, в доме 43 на этой улице, в ходе второго этапа по новому московскому стандарту ремонтируют здание филиала № 1 детской поликлиники № 30.
На Сколковском шоссе (владение 33) поклонников физкультуры и спорта принимает новый некапитальный физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным и универсальным залами. Еще один комплекс с крытым катком возводится на улице Верейской (земельный участок № 2). В планах— строительство на этой же улице (владение 12) капитального физкультурно-оздоровительного комплекса.
На улице Гришина (дом 8, корпус 3) открыт центр московского долголетия «Можайский», там горожане старшего поколения посещают клубы по интересам, поддерживают здоровье и организуют культурный досуг.
Обновляется инфраструктура сферы культуры. Отремонтированы здания библиотеки № 198 по адресу: Беловежская улица, дом 53, корпус 2, детской школы искусств имени Ю. С. Саульского на улице Козлова (дом 48) и шести объектов клубной системы «Кунцево».
После капитального ремонта вновь распахнул свои двери продуктовый рынок «Кунцевский», популярный у жителей района. На Барвихинской улице (владение 6) работает межрегиональная ярмарка.