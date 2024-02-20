Сергей Собянин рассказал о планах развития Можайского района

Было подобрано 13 площадок, на которых уже построено и передано под заселение шесть жилых комплексов. Так, 7 апреля 2018 года началось заселение в новостройки на Гжатской улице (дом 16, корпус 1) и улице Красных Зорь (дом 59 б), 25 декабря 2020-го — в дома на улицах Гжатской (дом 5, корпус 7) и Кубинке (дом 18/2). С 29 сентября 2023-го новоселы начали переезжать в дом 9 на Гродненской улице, а 28 декабря 2023-го — в дом 23 на улице Красных Зорь. В новые квартиры уже переехали 1,4 тысячи человек.