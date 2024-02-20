Форум труда в Петербурге: Какую работу сегодня ищет молодежь

— В 2024 году форум пройдет в восьмой раз, — отметил председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. — Хочу сказать, что к нам присоединилось еще несколько новых участников, а само мероприятие прибавило в масштабе. Главной темой станет проблематика поиска новых кадров в современных реалиях рынка труда. Сегодня в этой сфере происходят глобальные перемены. Их влияние мы будем чувствовать еще долгие годы. В дни форума мы с коллегами обсудим эти процессы и вместе найдем пути решения.