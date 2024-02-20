Форум труда в Петербурге: Какую работу сегодня ищет молодежь

С 20 по 22 февраля в Северной столице проходит одно из главных деловых событий года — VIII Санкт-Петербургский Международный форум труда (МФТ). Мероприятие объединит более ста конференций, панельных дискуссий, круглых столов, бизнес-завтраков и практикумов, которые будут проходить в трех локациях: КВЦ «Экспофор», Таврический дворец и СПбГУ. Дополнительными мероприятиями форума станут Молодежный Международный форум труда и выставка КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопасность».
ГЛОБАЛЬНЫЙ ВОПРОС.
В дни форума в город приедет более шести с половиной тысяч делегатов, гостей и участников, чтобы обсудить весь спектр вопросов и проблем современного рынка труда. Их ждет несколько дней усердной работы, обсуждений, выставок и презентаций. О подробностях деловой программы рассказали организаторы.
— В 2024 году форум пройдет в восьмой раз, — отметил председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. — Хочу сказать, что к нам присоединилось еще несколько новых участников, а само мероприятие прибавило в масштабе. Главной темой станет проблематика поиска новых кадров в современных реалиях рынка труда. Сегодня в этой сфере происходят глобальные перемены. Их влияние мы будем чувствовать еще долгие годы. В дни форума мы с коллегами обсудим эти процессы и вместе найдем пути решения.
То, что тема поиска кадров актуальна как никогда, подтвердил и GR-директор компании «Хедхантер» Виталий Терентьев:
— Статистика новых открытых вакансий явно говорит нам, что сегодня в стране не хватает рабочей силы. Только за последний год на нашей платформе появилось более трех с половиной миллионов предложений, где требуются люди. При этом чаще всего запрос идет на работников промышленных производств. О том, как рынку выйти из сложившейся ситуации, мы и будем говорить на форуме в ходе деловой программы.
Еще одним тизером будущей повестки мероприятия стало замечание директора по развитию компании «Авито Работа» Дмитрия Пучкова о том, на какую работу сегодня идет молодежь:
— В отличие от запросов людей прошлого все больше современной молодежи ищет себе не постоянную работу на много лет, а временное место на пару месяцев, возможность работать на полставки или удаленно. К сожалению или к счастью, но это современная реальность, под которую так или иначе придется подстраиваться работодателю. Чтобы понять, как это сделать и как не отстать от современных трендов, приходите на форум.
ГРОМКИЙ СТАРТ.
21 февраля в 09:30 начало форума знаменует XIII Межрегиональная конференция Министерства труда и социальной защиты РФ на тему «Аналитическая модель прогнозирования рынка труда». Эксперты обсудят современный кадровый дефицит, который называют главным фактором, тормозящим развитие российской экономики. Среди спикеров будут видные представители бизнес-среды: генеральный директор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов и директор филиала НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Анна Тышецкая. Модератором обсуждения станет заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости России Денис Васильев и председатель Комитета по труду и занятости Санкт Петербурга, ответственный секретарь форума труда Дмитрий Чернейко.
БОЛЬШОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МФТ.
Еще одним ожидаемым событием дня станет Большое пленарное заседание МФТ на тему «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения». На сессии рассмотрят ключевые аспекты понятия «человеческий капитал», его экономическую суть, роль в кадровой политике регионов и глобальное значение на уровне страны. Встречу посетят заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и другие. Начало в 14:00 (зал E1-E3).
ЖЕНСКИЙ ВОПРОС.
Сегодня женщины оказывают влияние на рынок труда в не меньшей степени, чем мужчин. Для продвижения прекрасного пола в трудовой среде были созданы добровольные некоммерческие сообщества и объединения, основанные на принципах взаимной поддержки и помощи. На встрече «Женские клубы при Центрах занятости населения: опыт регионов и перспективы развития» представители Минтруда расскажут о дополнительных возможностях этих сообществ, какие направления их деятельности наиболее востребованы и какую помощь может оказать Центр занятости населения. Встреча пройдет 21 февраля в КВЦ «Экспофорум», зал A3-A5, с 11:30 до 13:00.
МОЛОДЕЖЬ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.
Последние тренды современного рынка труда — работа с молодежью и искусственным интеллектом. Эти два кита станут предметом обсуждения круглого стола, организованного медиагруппой «Комсомольская правда в Петербурге» 22 февраля в 14:30. Задача диалога экспертов — раскрыть проблематику кадровой нехватки, рассказать о том, как крупные компании решают данную задачу и внедряют новые решения, раскрыть тему образования в сфере работы с искусственным интеллектом. Среди спикеров — генеральный директор «Комсомольской правды в Петербурге» и главный редактор Ирина Жеглова, руководитель направления IT-бренда и корпоративных мероприятий ВКонтакте Валерий Стенхаммар, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Мария Бузунова и другие.
СЛЕТ ЭКСПЕРТОВ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ.
В прошлом году по инициативе культурного партнера форума — СПбГБУК «Петербург-концерт» — в деловую программу впервые был интегрирован трек #КУЛЬТУРА и проведена пилотная сессия «Культура нового поколения. Профессионалы». На этот раз таких сессий будет четыре. Ключевой темой дискуссионной программы станет «Цифровая эволюция: баланс технологий и человеческого капитала». 22 февраля с 10:00 до 11:30 в КВЦ «Экспофорум» (зал D2) выступит генеральный директор «Петербург-концерта», председатель Комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма Общественной палаты Санкт-Петербурга Екатерина Артюшкина. Участники обсудят влияние технологий на рынок труда, возможные перспективы, прогнозы и сценарии, важнейшую проблему сохранения рабочих мест, получения и развития современных профессиональных навыков и компетенций.
КОНКРЕТНО.
Подробное расписание вы можете посмотреть на сайте форума по ссылке.
Вход бесплатный (по предварительной регистрации).