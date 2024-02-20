В Симферополе построят новый ЖК за 2,1 миллиарда рублей

В Крыму в 2023 году было построено больше 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Тем самым побит рекорд по объемам ввода в эксплуатацию жилья, который держался на полуострове с 2014 года, отмечают крымские власти. С января по декабрь прошлого года в многоквартирных домах ввели в эксплуатацию больше 315 тысяч квадратных метров жилья. И спрос на покупку своих квадратных метров остается высоким. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что увеличение объема строительства жилья — один из основных показателей, характеризующий достижение национальной цели развития России «Комфортная и безопасная среда для жизни».