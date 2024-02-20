В Симферополе построят новый ЖК за 2,1 миллиарда рублей

В Крыму в 2023 году было построено больше 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Тем самым побит рекорд по объемам ввода в эксплуатацию жилья, который держался на полуострове с 2014 года, отмечают крымские власти. С января по декабрь прошлого года в многоквартирных домах ввели в эксплуатацию больше 315 тысяч квадратных метров жилья. И спрос на покупку своих квадратных метров остается высоким. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что увеличение объема строительства жилья — один из основных показателей, характеризующий достижение национальной цели развития России «Комфортная и безопасная среда для жизни».
Так, в Симферополе на улице Севастопольской появится крупный жилой комплекс, который предусматривает строительство четырех корпусов. Проект реализует ООО «СЗ “ЭДИКОН”. Кредитную линию для застройщика в размере 2,1 миллиарда рублей открыл банк РНКБ, входящий в группу ВТБ.
— Спрос на приобретение жилья в новостройках в Крыму стабильно превышает предложение, именно поэтому темпы строительства жилой недвижимости имеют особое значение для социально-экономического развития региона, — говорит старший вице-президент Департамента корпоративного бизнеса банка Сергей Билецкий. — В рамках проектного финансирования мы готовы сотрудничать со всеми застройщиками и предоставлять необходимые для организации строительства средства на максимально комфортных условиях.