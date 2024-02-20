Депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог в Воронеже

Как отметили в горДуме 20 февраля, на заседании обсуждалась корректировка муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Ранее был утвержден бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-го и 2026-го. Парламентарии уточнили, что на программу в текущем году запланировали сумму в более чем 5,3 млрд. В итоге вложения будут увеличены на 1,48 млрд рублей. Деньги выделят из федерального, областного и муниципального бюджетов и из внебюджетных источников.