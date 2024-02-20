Депутаты выделили дополнительные средства на ремонт дорог в Воронеже

Депутаты Воронежской городской Думы поддержали увеличение суммы, выделенной на ремонт дорог и модернизацию ливневой канализации в Воронеже, на 1,48 млрд рублей. Решение приняли парламентарии на комиссии по развитию транспорта.
Как отметили в горДуме 20 февраля, на заседании обсуждалась корректировка муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Ранее был утвержден бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-го и 2026-го. Парламентарии уточнили, что на программу в текущем году запланировали сумму в более чем 5,3 млрд. В итоге вложения будут увеличены на 1,48 млрд рублей. Деньги выделят из федерального, областного и муниципального бюджетов и из внебюджетных источников.
фото: Воронежская городская Дума.
Дополнительные средства станут хорошим подспорьем для модернизации и содержания дорожной инфраструктуры города-миллионника. Также в рамках программы продолжится реконструкция Остужевской развязки и строительство автомобильной дороги по улице Острогожская.
Кроме того, в 2024 году будет проложена сеть ливневой канализации в квартале, который ограничен Московским проспектом, улицами Шишкова, Ломоносова, Тимирязева, Бурденко и набережной Максима Горького. Благодаря корректировке, на участках дорог в Воронеже появится еще 2,7 тысяч дорожных знаков, обеспечивающих безопасность.
В пресс-службе горДумы отметили, что в 2024 году финансирование подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта» составит до 5,6 млн рублей. На нее добавят еще 334,143 млн рублей.