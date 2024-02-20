«Чрезвычайно редкий»: Знак ордена Святого Георгия выставили на торги в Петербурге за 6 млн рублей

Знак ордена Святого Георгия I степени на орденской плечевой ленте выставили на торги в Петербурге. Цена за лот не маленькая — аж 6 млн рублей. Такую сумму запросили, поскольку раритет этот настолько редкий, что за всю историю существования ордена получить его смогли всего 25 человек. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».
— Знак ордена Святого Георгия I степени является чрезвычайно редким. Среди тех, кто был удостоен такого знака, был эрцгерцог Альбрехт Фридрих Рудольф Австрийский, который симпатизировал Романовым, был одним из инициаторов «Союза трех императоров» и даже сватался к великой княжне Ольге Николаевне, дочери Николая I, — говорится в сообщении торговой площадки.
Отмечается, что лот имеет заключение от Государственного исторического музея. Добавим, что 6 млн рублей это именно стартовая цена за раритет, поэтому, не исключено, что он уйдет с молотка намного дороже.