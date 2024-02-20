«Чрезвычайно редкий»: Знак ордена Святого Георгия выставили на торги в Петербурге за 6 млн рублей

Знак ордена Святого Георгия I степени на орденской плечевой ленте выставили на торги в Петербурге. Цена за лот не маленькая — аж 6 млн рублей. Такую сумму запросили, поскольку раритет этот настолько редкий, что за всю историю существования ордена получить его смогли всего 25 человек. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».