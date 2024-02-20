Проезд подорожает в автобусах Астаны: названа стоимость

Сейчас столичные пассажиры платят за поездку 90 тенге. После того, как изменения вступят в силу, проезд будет стоить 110 тенге.
«Акимат города Астаны постановляет установить единый тариф на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях в размере 110 тенге за одну поездку пассажира», — говорится в документе.
Проект устанавливает дифференцированный тариф на маршруты регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях по Астане в следующих размерах:
на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты — 110 тенге;
на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты — 250 тенге;
на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты — 110 тенге;
- на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты — 9 тенге 50 тиын за 1 километр;
- на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными — 220 тенге;
- на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными — 350 тенге;
- на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при оплате наличными — 220 тенге;
- на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными — 14 тенге за один километр.
Авторы документа уточняют, что в случае неисправности системы электронной оплаты в автобусах пассажир имеет право на бесплатный проезд. Проект постановления акимата Астаны будет находиться на обсуждении до 5 марта.