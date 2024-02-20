Премьер Украины заявил о потере почти трети экономики страны за два года

По словам Шмыгаля, страну покинули 10 млн человек. «Они не вернутся на Украину из Европейского союза, со всего мира, из-за проблем с безопасностью. У нас есть все возможные виды средств противовоздушной обороны от всех наших партнеров. У нас есть поддержка от всех наших партнеров, но, к сожалению, производство боеприпасов по всему миру, включая ЕC, не настолько велико, чтобы поставлять необходимое количество боеприпасов на Украину», — сказал премьер-министр.