В Перми 21 февраля начнут ремонт Красавинского моста через Каму

Причиной ремонта стала аварийная ситуация, которая возникла еще 16 февраля. Большегрузный автомобиль выбил шовное соединение моста. На следующий день, 17 февраля, подрядная организация с 09:00 до 20:00 провела ремонтные работы на одной из дорожных полос. На это время было принято решение о временном ограничении транспорта.