В Перми 21 февраля начнут ремонт Красавинского моста через Каму

В Перми 21 февраля начнут ремонт Красавинского моста. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе УПРДОР «ПРИКАМЬЕ», — ремонт ограничение движения транспорта не повлечет.
«Ремонт моста будет производится под дорожным полотном в месте опоры № 15», пояснили в ведомстве.
Причиной ремонта стала аварийная ситуация, которая возникла еще 16 февраля. Большегрузный автомобиль выбил шовное соединение моста. На следующий день, 17 февраля, подрядная организация с 09:00 до 20:00 провела ремонтные работы на одной из дорожных полос. На это время было принято решение о временном ограничении транспорта.
Завтра, 21 февраля, работы продолжатся уже под мостовыми пролетами, что не повлияет на организацию движения. В их ходе специалисты оценят состояние шовного соединения, будут проводить ежедневный мониторинг.
Как пояснили УПРДОР «ПРИКАМЬЕ», закрытие движения транспорта во время ремонтных работ на Красавинском мосту в Перми не предусматривают.