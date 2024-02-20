В Волгоградской области вырастет «Аксайская дубрава»

Администрация Волгоградской области использует все возможности для решения задачи, поставленной губернатором Андреем Бочаровым по созданию комфортной городской среды. Благоустройство проводится во всех муниципалитетах. За десять лет — с 2014 года в регионе реализовано почти 2,2 тыс. проектов благоустройства, из них порядка 700 — по профильному нацпроекту.