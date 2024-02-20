В Волгоградской области вырастет «Аксайская дубрава»

Общая площадь парка «Аксайская дубрава» в Котельниковском районе после запуска 2-й очереди составит почти 10 га. В настоящее время заказчик объекта ищет подрядную организацию на завершающий этап работ.
Общая стоимость двух очередей — порядка 98 млн рублей. Первая очередь на площади 4,2 га была открыта в 2023 году.
В 2024 году по техзаданию подрядчик должен организовать в дубраве несколько тематических зон, а также экотропы, пешеходные дорожки, площадку для детей и зону для выгула собак. Озеленение будет проведено на площади свыше 781 кв. м.
Мероприятия по созданию парка проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» инициированного Президентом РФ нацпроекта «Жилье и городская среда».
Администрация Волгоградской области использует все возможности для решения задачи, поставленной губернатором Андреем Бочаровым по созданию комфортной городской среды. Благоустройство проводится во всех муниципалитетах. За десять лет — с 2014 года в регионе реализовано почти 2,2 тыс. проектов благоустройства, из них порядка 700 — по профильному нацпроекту.