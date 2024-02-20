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Доллар подорожал на торгах в Казахстане

Курс доллара повысился сразу на 2,56 тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
Источник: Baigenews

Средневзвешенный курс составил 452,97 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454 тенге, в Алматы — 454,1 тенге.

Курс евро по итогам торгов — 485,6 тенге, российского рубля — 4,9 тенге, китайского юаня — 62,71 тенге.