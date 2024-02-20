Доллар подорожал на торгах в Казахстане

Средневзвешенный курс составил 452,97 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454 тенге, в Алматы — 454,1 тенге.
Курс евро по итогам торгов — 485,6 тенге, российского рубля — 4,9 тенге, китайского юаня — 62,71 тенге.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Средневзвешенный курс составил 452,97 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454 тенге, в Алматы — 454,1 тенге.
Курс евро по итогам торгов — 485,6 тенге, российского рубля — 4,9 тенге, китайского юаня — 62,71 тенге.