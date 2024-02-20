Статистики рассказали, где в Челябинской области самое дорогое молоко

Для мониторинга цен статистики выбрали Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Кыштым. В январе 2024 года самая высокая цена на молоко (цельное пастеризованное) была зафиксирована в Миассе — в среднем 80,5 ₽ за литр, самая низкая в Магнитогорске — 69,6 ₽ за литр. В декабре прошлого года, согласно данным статистики, самое дорогое молоко также было в Миассе.