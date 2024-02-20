Цены на «вторичку» в Краснодаре и Сочи растут медленнее инфляции

— Краснодар и Сочи являются лидерами по разнице стоимости первичного и вторичного жилья. В столице края она составляет почти 54% — около 109 тыс. рублей за «квадрат» на вторичном рынке и около 168 000 тыс. рублей за «квадрат» в новостройке, — сообщили в пресс-службе Яндекс Недвижимость.