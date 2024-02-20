Цены на «вторичку» в Краснодаре и Сочи растут медленнее инфляции

Первое место рейтинга занял Санкт-Петербург. Здесь за год цены на «вторичку» выросли всего на 3,3%. Также в ТОП-5 вошли Калининград (+4,4%) и Москва (+4,7%).
— Краснодар и Сочи являются лидерами по разнице стоимости первичного и вторичного жилья. В столице края она составляет почти 54% — около 109 тыс. рублей за «квадрат» на вторичном рынке и около 168 000 тыс. рублей за «квадрат» в новостройке, — сообщили в пресс-службе Яндекс Недвижимость.
Стоимость «первички» в Краснодаре выросла в среднем на 13,8% за год, «вторички» — на 3,6%.
В январе этого года в Сочи цена новостроек доходила почти до 409 тыс. рублей, вторичного жилья — порядка до 280 тыс. рублей. Таким образом разница в стоимости первичной и вторичной недвижимости составила 46%.