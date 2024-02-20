Фармацевты в ПМР пожаловались на блокировку импорта лекарств Кишиневом

«В прошлом году в Кишиневе авторизации на импорт выдавали без проблем, несмотря на то, зарегистрирован у них тот или иной медпрепарат в госрегистре или нет. А в этом году с 1 января — жесткие правила. Авторизации на импорт выдаются только на зарегистрированные медикаменты. То есть только на те, которые входят в их государственные регистр», — сказал Тулгара.