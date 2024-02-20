В шесть раз. Поезда между Москвой и регионами будут ходить чаще

Рельсовый транспорт столицы быстро развивался. Вскоре проект охватил и ближайшие крупные города Подмосковья. Так появились четыре Московских центральных диаметра. Сейчас ими пользуются десятки тысяч человек.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, в планах на 2024−2030 годы — масштабное развитие Центрального транспортного узла. Он включается в себя столицу, область и ближайшие регионы.
Так, билетная система Москвы будет действовать и на пригородных направлениях. Речь идёт о Ярославском и Павелецком направлениях железной дороги, включающих 39 станций. Планируется строительство и реконструкция еще девяти новых станций.
К 2030 году на Центральном транспортном узле планируют ввести тактовое движение поездов. Рейсы, соединяющие столицу с областью и другими регионами, будут ходить в шесть раз чаще. 125 станций МЦД и МЦК модернизируют под стандарты Московского городского вокзала.
Совместно с правительством России, ОАО «РЖД», Сбером и администрациями регионов ведётся работа над проектом высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-1 «Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург». Так, время в пути между двумя столицами сократится с 4 часов 5 минут до 2 часов и 15 минут.