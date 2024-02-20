В шесть раз. Поезда между Москвой и регионами будут ходить чаще

К 2030 году на Центральном транспортном узле планируют ввести тактовое движение поездов. Рейсы, соединяющие столицу с областью и другими регионами, будут ходить в шесть раз чаще. 125 станций МЦД и МЦК модернизируют под стандарты Московского городского вокзала.