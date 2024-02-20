Компания Air Moldova лишена лицензии

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Орган гражданской авиации (ОГА) сообщил, что 20 февраля по предложению Сертификационной комиссии была аннулирована лицензия эксплуатанта авиакомпании Air Moldova.
Принимая решение, комиссия учла, что Air Молдова уже более полугода находится в процессе реструктуризации, не имеет ни одного действующего воздушного судна и не соответствует минимальным требованиям для получения сертификата эксплуатанта.
Отмена рейсов Air Moldova
В марте 2023 года Air Moldova отменила несколько полетов из-за «операционных трудностей», с которыми столкнулась компания, в результате которых два ее самолета «не могли осуществлять полеты».
Отмены продолжились также в апреле и мае. В начале июня в Air Moldova заявили о закрытии офиса и приостановке всех полетов до 30 июня включительно, а также о проходящей реструктуризации компании, о ходе которой сообщат дополнительно.
Примерно через месяц в компании сообщили о прекращении всех полетов до 31 июля, затем до 16 августа, а потом — до 14 сентября включительно. В конце августа Орган гражданской авиации Молдовы приостановил действие сертификата эксплуатанта Air Moldova.
В январе 2024-го стало известно, что Сертификационная комиссия может лишить Air Moldova лицензии, после чего компания больше не сможет выполнять коммерческие рейсы, но будет продолжать существовать как общество с ограниченной ответственностью.