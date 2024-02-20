Аэродром для санавиации построят в Жамбылской области

— Средства освоены полностью, — сказала Жанар Оспанова. — В прошлом году капитально отремонтировано 11 объектов на 1,4 млрд тенге. На сумму 3,2 млрд тенге начато строительство 24 объектов, 10 из которых возводятся в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В эксплуатацию ввели 19 объектов, остальные 5 планируется открыть в этом году.