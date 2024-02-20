Аэродром для санавиации построят в Жамбылской области

По информации руководителя облуправления здравоохранения Жанар Оспановой, на развитие медицинской сферы в 2023 году из местного бюджета выделено более 14 млрд тенге.
— Средства освоены полностью, — сказала Жанар Оспанова. — В прошлом году капитально отремонтировано 11 объектов на 1,4 млрд тенге. На сумму 3,2 млрд тенге начато строительство 24 объектов, 10 из которых возводятся в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В эксплуатацию ввели 19 объектов, остальные 5 планируется открыть в этом году.
В числе крупных введенных в регионе объектов глава жамбылского здравоохранения назвала областной онкологический хирургический диспансер на 200 коек в Таразе и детский реабилитационный центр в Шуском районе на 48 коек.
— В этом году начнется строительство 23 объектов на сумму 6,5 млрд тенге, в том числе, поликлиники на 200 коек в селе Сортобе Кордайского района, три врачебные амбулатории, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, пять медпунктов, — рассказала спикер.
Отмечено, что на укрепление материально-технической базы для качественного, доступного медицинского обслуживания населения в минувшем году было выделено 3,9 мррд тенге. Средства использовались на приобретение медицинского оборудования и изделий медицинского назначения. Оснащенность техникой по итогам года составила 92%.
В этом году на развитие здравоохранения региона выделено 4,1 млрд тенге, планируется приобрести 30 санитарных автомашин.
Для сокращения кадрового дефицита в медучреждениях региона 13 молодых специалистов были обеспечены жильем, 149 врачам выплатили подъемное пособие на сумму 800 тыс. тенге, 9 получили бюджетные кредиты до 1 500 МРП, 38 — подъемные пособия в размере 100 МРП. 91 специалист обучается в резидентуре.
Касательно работы по укреплению обратной связи с населением аким области Ербол Карашукеев подчеркнул, что, несмотря на проделанную в этом направлении работу, продолжают поступать жалобы на низкое качество и доступность медицинских услуг.
Ербол Карашукеев отметил, что в некоторых больницах областного центра и районов не работают лифты.
— Необходимо устранить эту проблему в кратчайшие сроки, — поручил глава региона.
По информации пресс-службы акима Жамбылской области, поручено провести независимую экспертизу и выяснить точное время ожидания пациентами скорой помощи, а также в очередях поликлиник. По результатам экспертизы будут приняты меры в отношении ответственных лиц.
Акимом области даны поручения по повышению качества медицинских услуг, устранению предпосылок к проявлению коррупции в медучреждениях, оказанию поддержки молодым специалистам, по строительству аэродрома для санавиации в Шуском, Кордайском, Жуалынском, Меркенском районах.