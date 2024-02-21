Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и повысил курс евро на 21 февраля 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 21 февраля 2024, среду.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 21 февраля 2024, среду, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2364 рубля, 1 евро — 3,4945 BYN, 100 российских рублей — 3,5066 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 20 февраля, вторник, составляли: 1 доллар США равен 3,2398 рубля, 1 евро — 3,4908 BYN, 100 российских рублей — 3,5071 белорусского рубля. Как и накануне, курс евро вырос, а курс доллара и курс российского рубля ослабли.