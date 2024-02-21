Сбойка Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае состоялась

— Вы сейчас выполняете одну из самых важных в стране работ — расширяете инфраструктуру Восточного полигона железных дорог. Эта задача связана не только с развитием транспорта и логистики. От эффективности решения этой задачи напрямую зависит экономика и развитие нашей Родины. Хочу поблагодарить вас всех. Знаю, что работа ведётся в сложных условиях. Работы впереди предстоит очень много. Дано поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина реализовать третий этап развития Восточного полигона и выйти после 2030 года на объём перевозок 255 млн тонн. Желаю успехов в этой большой работе, — сказал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.