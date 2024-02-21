Сбойка Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае состоялась

Накануне в ходе рабочей поездки в Верхнебуреинский район глава Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в знаковом событии федерального уровня — соединении западного и восточного порталов нового Дуссе-Алиньского тоннеля и встретился со строителями этого уникального подземного сооружения протяженностью 1824 метра, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
За процессом в режиме ВКС наблюдали заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр транспорта России Виталий Савельев, председатель совета директоров АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Бригады тоннельщиков Группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» сошлись на 950 метре со стороны восточного портала. После получения разрешения от вице-премьера Юрия Трутнева сбойку провели буровзрывным методом. Таким же образом прошла вся проходка тоннеля.
Президент России Владимир Путин объявил курс на Восток, подчеркивая: «Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали для Сибири и Дальнего Востока, для всей страны».
— Вы сейчас выполняете одну из самых важных в стране работ — расширяете инфраструктуру Восточного полигона железных дорог. Эта задача связана не только с развитием транспорта и логистики. От эффективности решения этой задачи напрямую зависит экономика и развитие нашей Родины. Хочу поблагодарить вас всех. Знаю, что работа ведётся в сложных условиях. Работы впереди предстоит очень много. Дано поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина реализовать третий этап развития Восточного полигона и выйти после 2030 года на объём перевозок 255 млн тонн. Желаю успехов в этой большой работе, — сказал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Строительство Дуссе-Алиньского тоннеля в 1824 метра, как и вторых главных путей, станций и разъездов, электрификация Байкало-Амурской магистрали на территории Хабаровского края ведется в рамках второго этапа развития Восточного полигона РЖД. Как отметил губернатор, этот объект очень важный.
— Только за два последних года мощность Ванинского и Совгаванского портов увеличилась в полтора раза за счет модернизации Восточного полигона РЖД. Дуссе-Алиньский тоннель позволит пропускать 25 пар поездов, в отличие от старого тоннеля в 16−17 пар. Без строительства тоннелей, мостов, искусственных сооружений повышение провозной мощности железных дорог невозможно. Мы благодарим президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, он постоянно держит на контроле все стройки здесь, на Востоке России, — отметил Михаил Дегтярев.
— Сегодня мы празднуем большую победу — состоялась долгожданная сбойка нового Дуссе-Алиньского тоннеля! Работать приходилось в сложнейших климатических условиях. Температура воздуха зимой опускалась ниже минус 500С. Непросто было и с геологией — на пути проходки было 4 участка общей длиной более 200 метров, расположенных в зонах разломов со слабоустойчивыми грунтами«, — рассказал руководитель ОП “Дуссе-Алиньский тоннель” Группы компаний Бамтоннельстрой-Мост Сергей Плеханов.
В стройке задействовано 1000 специалистов и свыше 100 единиц техники. На объекте продолжаются работы по устройству постоянной железобетонной обделки, после завершения которых начнется устройство верхнего строения пути.
Михаил Дегтярев лично поблагодарил строителей по-настоящему уникальное объекта и выразил уверенность, что они выполнят все задачи, поставленные главой государства.
— Благодарю наших строителей за их ударный труд в очень тяжелых климатических условиях — от минус 50 до плюс 40. Я уверен, впереди большие свершения. Третий этап Восточного полигона тоже коснется Хабаровского края: второй мост в районе Комсомольска-на-Амуре, второй Кузнецовский тоннель. Мы все трудимся для того, чтобы экономическая мощь России росла и суверенитет нашей страны креп! — заявил руководитель края.
Наиболее отличившиеся работники получили из рук главы региона заслуженные награды.
Почетной грамотой губернатора Хабаровского края отмечены руководитель ОП «Дуссе-Алиньский тоннель» Группы компаний Бамтоннельстрой-Мост Сергей Плеханов, специалисты ОП «Дуссе-Алиньский тоннель» АО «СТРОЙ-ТРЕСТ»: руководитель вспомогательной горноспасательной команды Денис Ябуров, водитель автобуса участка № 4 Юрий Черняев, машинист подземных самоходных машин 4 разряда участка № 1 Василий Бурнаков, проходчик 4 разряда участка № 1 Александр Судочаков.
Что же касается промежуточных результатов реализации второго этапа модернизации Восточного полигона, то с начала 2022 года его общая провозная способность в Хабаровском крае с учетом Транссиба увеличилась с 160 до 173 млн тонн грузов в год. Это дало мощный импульс развитию портам: объем переработки грузов в портах Ванино и Советская Гавань за этот же период возрос более чем в 1,5 раза и достиг 38 млн тонн грузов в год.