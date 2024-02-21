Коттедж с бассейном на участке около гектара продаётся под Новосибирском

Под Новосибирском выставили на продажу коттедж с бассейном. Соответствующее предложение было опубликовано на сайте «N1.ru».
В Мочище, недалеко от Новосибирска, можно купить большой дом, построенный архитектором Кузнецовым, за 150 миллионов рублей. В эту стоимость входит дом площадью более 700 квадратных метров, а также 32 сотки земли в собственности и арендованный участок размером 50 соток.
Дом был построен в 2015 году и оснащен всем необходимым для комфортной жизни: несколько спален, одна из которых имеет гардеробную и санузел, игровая комната, сауна, спа-зона с бассейном, гостиная с итальянским камином и рабочий кабинет. Дом находится на ровном участке, подходящем для возможной дальнейшей застройки.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что на левом берегу Новосибирска продают особняк за 24 миллиона рублей.