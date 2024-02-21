Коттедж с бассейном на участке около гектара продаётся под Новосибирском

Дом был построен в 2015 году и оснащен всем необходимым для комфортной жизни: несколько спален, одна из которых имеет гардеробную и санузел, игровая комната, сауна, спа-зона с бассейном, гостиная с итальянским камином и рабочий кабинет. Дом находится на ровном участке, подходящем для возможной дальнейшей застройки.