Проект реконструкции очистных для канализации Новосибирска разработают красноярцы

Об этом сообщила пресс-служба компании.
В качестве заказчика выступило МУП «Горводоканал» Новосибирска. Красноярцы выиграли аукцион, сбив стартовую цену с 403,26 млн до 379,5 млн рублей. Контракт уже заключен.
До 15 декабря 2025 года подрядчику необходимо подготовить всю документацию по проекту, провести инженерные изыскания и экспертизу.
Также в проекте должны быть использованы лучшие из доступных технологий очистки, обработки и механического обезвоживания осадка и очистки, очистки воздуха от вредных и плохо пахнущих веществ.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске выделят 1,8 млрд рублей на водопровод и канализацию.