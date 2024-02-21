Как разместить на депозитах слишком большую сумму денег в Казахстане

В рамках всеобщего декларирования казахстанцам нужно будет указать информацию о наличных деньгах в сумме до 10 000 месячных расчетных показателей (10 000 МРП — 36,9 млн тенге в 2024 году), хранящихся в любой валюте.
Сумму, превышающую этот порог, рекомендуется разместить на банковских счетах. Дело в том, что именно такой объем «налички» в будущем будет учитываться в качестве источника расходов на имущество. А по наличным деньгам свыше 10 000 МРП у органов госдоходов могут возникнуть вопросы.
К слову, сведения о средствах, хранящихся на счетах в казахстанских банках, вообще не нужно указывать в декларации. Но при размещении слишком большой суммы стоит задуматься о ее сохранности на случай закрытия банка.
Какой максимум отдадут после закрытия банка
Напомним, что все казахстанские банки второго уровня (БВУ), кроме исламских, являются участниками системы гарантирования депозитов. То есть в случае закрытия одного из них, деньги, хранящиеся на его счетах, будут возвращены вкладчику.
Как напоминают в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), под гарантийное возмещение подпадает сумма в пределах лимитов, которые установлены законодательством:
- 20 млн тенге — по сберегательным вкладам в тенге. Напомним, что с таких депозитов нельзя снимать деньги до конца срока действия договора;
- 10 млн тенге — по карточкам, счетам и другим вкладам в тенге, в том числе самым популярным и удобным несрочным депозитам;
- 5 млн тенге — по карточкам, счетам и вкладам в иностранной валюте по рыночному курсу обмена валют на дату лишения банка лицензии.
Если в банке открыто сразу несколько видов счетов, то общая сумма гарантии с учетом указанных лимитов не может быть больше 20 млн тенге. При ее расчете также учитывается вознаграждение, которое было начислено на дату лишения банка лицензии.
Например, на сберегательном депозите хранится 11 млн тенге, на текущем счете в этом же банке — 10 млн тенге, а в валюте — 10 тыс. долларов (4,5 млн тенге). По каждому из вкладов объемы не превышают максимальные размеры гарантии. Однако в совокупности выплатят только 20 млн тенге.
А если в одном банке на несрочном вкладе хранится 7 млн тенге, а на банковской карте 5 млн тенге, то максимальный размер общего гарантийного возмещения по ним составит 10 млн тенге — столько и вернут вкладчику.
Остаток депозита, превышающий максимальную сумму возмещения, вкладчик может получить от ликвидационной комиссии банка в порядке очередности, установленной банковским законодательством. При этом существует риск нехватки средств для погашения обязательств по той или иной очереди.
Что делать, чтобы защитить все свои деньги
Поэтому при размещении на банковских вкладах слишком большой суммы денег, чтобы все средства покрывались гарантией, КФГД рекомендует хранить их в разных банках.
Дело в том, что деньги, которые находятся на счетах сразу в нескольких БВУ, гарантируются отдельно по каждому из них. То есть максимальную гарантию в 20 млн тенге можно получить в каждом банке-участнике системы гарантирования депозитов.
Также напомним, что если в закрывшемся банке вместе с депозитом у вкладчика оформлен кредит, то сбережения могут быть отправлены на его погашение. А остаток средств, если он будет, также выплатят в виде гарантии.