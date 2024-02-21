Россельхознадзор по Челябинской области перестал существовать

Пока неизвестно, кто возглавит новую уральскую структуру. До сего момента региональное управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям возглавлял бывший депутат Государственной думы Анатолий Литовченко, в свердловском управлении последнее время руководитель отсутствовал. Есть информация, что вновь созданное Уральское межрегиональное управление в ближайшее время намеревается посетить руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Возможно тогда и будет представлен новый глава уральского подразделения.