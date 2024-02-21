Автокемпинги, самостоятельные туристы и гости из КНР: туриндустрия Приморья в 2024 году

Несмотря на то, что первые весенние лучи только начали согревать Владивосток, жаркий летний сезон уже совсем не за горами. На популярных турбазах уже во всю идет бронирование, а туроператоры готовятся к потоку гостей из КНР. Каким будет предстоящий туристический сезон? Кто приедет в Приморье, и что для них готовит регион? Рассказывает ИА PrimaMedia.
Кто он — приморский турист?
В сфере международного туризма в Приморье основной акцент стоит, конечно, на туристах из КНР. После того, как 2023 году поток китайских гостей возобновился, статистика резко взлетела вверх. И если в прошлом году Приморский край посетило более 100 000 туристов из КНР, то в 2024 году эта цифра должна вырасти в два раза, считают в региональном Агентстве по туризму.
Показатели даже за первые месяцы 2024 года весьма впечатляющие. Многие туристы из Поднебесной выбрали именно Приморье местом, где они захотели встретить Новый год по Восточному календарю. С 1 по 19 февраля Приморье посетило чуть более 3 700 туристов из КНР. Гости приехали в составе групп без виз в рамках Межправсоглашения между РФ и КНР. Всего получилось 191 группа, в составе — много молодых туристов и родителей с детьми. Средняя продолжительность пребывания китайских туристов во Владивостоке составила 3−4 дня.
«Около 390 человек из этого числа прилетели во Владивосток. Сейчас между Владивостоком и городами Китая еженедельно выполняется почти 20 рейсов. Остальные туристы из КНР почти равномерно “распределились” между пунктами пропуска Краскино и Пограничный. Впервые после окончания пандемии, когда между нашими странами стали возможны туристические обмены, китайский въездной турпоток превысил выездной российский», — рассказала заместитель начальника отдела Агентства по туризму Приморского края Юлия Корсак.
«Виден прирост турпотока из Подмосковья и Ленинградской области, увеличилось число гостей из Сибири и Свердловской области. Стали приезжать туристы из кавказских Минеральных вод, Сочи, Краснодарского края. Есть даже туристы с Поволжья», — отмечают в Агентстве по туризму Приморья.
В ведомстве сообщают, что толчком для роста числа российских туристов в Приморье стали более доступные условия авиаперелетов по стране. Увеличение числа прямых рейсов, а также «плоские» тарифы Аэрофлота сделали такой далекий, но такой манящий многих Владивосток заметно доступнее.
Основной туристический поток традиционно должен прийтись на период с июня по сентябрь — самую горячую туристическую пору в Приморье.
О развитии в цифрах
Как отмечает руководитель Агентства по туризму Арсений Крепский, с каждым годом на туристическую отрасль обращают больше внимания как федеральные, так и региональные власти. Согласно предварительным оценкам ведомства, в 2024 году в развитие туристической отрасли Приморья из федерального бюджета будет вложено 764 млн рублей, что на 34% больше, чем в предыдущем году. Из внебюджетных источников — около 2,97 млрд рублей, что на 18,8% больше показателей прошлого года.
Вложенные усилия обещают окупиться. Согласно данным ведомства, в 2024 году туристическая индустрия региона принесет не менее 1,7 млрд рублей налогов, на 3,4% больше показателей 2023 года.
Вместе с развитием туристической отрасли и инфраструктуры, в 2024 году ожидается и увеличение числа рабочих мест в сфере туризма, и, соответственно, уровень занятости населения. В 2024 году в туризме по предварительным оценкам будет работать 41, 7 тыс. человек, на 6,7% больше, чем в 2023 году.
Ожидается увеличение и числа классифицированных мест размещения (отелей, хостелов и так далее) в Приморье. Рост составит с 480 мест в 2023 году до 517 мест в 2024 году. Большую популярность набирают глэмпинги — формат комфортного отдыха на природе.
Что нового?
Как же именно преобразится туристическая жизнь Приморья и Владивостока в предстоящем сезоне?
«Стоит отметить, что в текущем году мы расширили линейку мер поддержки, планируем благоустройство пляжей и точек придорожного сервиса. Кроме того, запускаем краевую меру поддержки создания модульных некапитальных средств размещения и площадок для автокемпингов», — рассказали в региональном Агентстве по туризму.
Согласно данным из итогового отчета ведомства за 2023 год, в текущем году на обустройство пляжей будет потрачено 272 млн рублей. Эта субсидия будет потрачена на стандартизацию услуг, предоставляемых туристам на побережьях. А чтобы замотивировать бизнес работать на пляжах, муниципалитетам предложат подготовить готовые оборудованные площадки, куда смогут с лёгкостью зайти предприниматели.
На обустройство точек придорожного сервиса, чтобы путешествия по краю были еще более комфортными, направят субсидию в размере 15 млн рублей. В Агентстве по туризму Приморья отмечают, что развитие придорожного сервиса принесет не только удобство для туристов, но еще и дополнительные вливания в бюджет от налоговых отчислений предпринимателей.
Турист становится самостоятельнее
Несмотря на то, что до сих пор многие туристы посещают Приморье в рамках заранее сформированных туров, в 2023 году отмечается рост числа самостоятельных туристов.
«Мы предполагаем, что основная масса турпотока не меняется, хотя, конечно, идёт смещение в сторону внутреннего туриста. Видим также изменения в сторону использования электронной визы иностранными туристами. Это позволяет нам делать предварительные выводы о том, что в Приморье едет больше индивидуальных туристов. Как показывает практика, это люди с более высоким доходом и, соответственно, готовые к большим тратам во время путешествий. Мы стараемся сделать пребывание таких гостей в Приморье более комфортным, большую работу в этом направлении ведёт Туристско-информационный центр Приморского края», — рассказывают в региональном Агентстве по туризму.
Своим опытом взаимодействия с самостоятельными туристами из Китая поделилась основатель Школы Дальневосточной кухни Татьяна Заречнева.
«Мы видим развитие туристического потока из Китая и, конечно, хотим этих гостей к себе. Но мы пока не стали делать отдельные группы, поскольку еще не понятен механизм. Тем не менее, к нам приходят самостоятельные туристы. Мы боялись языкового барьера, но современные технологии нас очень выручают. Гости из Китая просто включают переводчик, который переводит речь местного повара в иероглифы. Уходят от нас вполне довольные», — рассказала Татьяна Заречнева.
Где и как отдыхают туристы в Приморье?
Географическое расположение Приморья, безусловно, во много определяет наиболее востребованные туристами форматы отдыха. Так отдыхающие в регионе неизменно предпочитают пляжный туризм. Именно поэтому на благоустройство пляжей в 2024 году планируется потратить самую большую сумму из всех направлений туристической деятельности.
«Люди с февраля бронируют базы отдыха средней продолжительностью от двух до четырнадцати дней и отдыхают на побережье Приморья. Жемчужины пляжного туризма в Приморском крае — это территории Хасанского округа и Находки», — говорят в региональном Агентстве по туризму.
Кроме того, отмечается интерес путешественников к регулярным экскурсиям от приморских туркомпаний: от морских экскурсий до автобусных, от однодневных до длительных. Организаторы стараются адаптировать свои программы и маршруты под запросы аудитории.
«Нас всегда радует, когда во время пребывания в Приморье у туриста есть возможность выехать за пределы города и посмотреть приморские вершины, природные карты Хасанского округа, национальные парки, водопады, животный мир Приморского края и так далее», — добавляют в Агентстве по туризму Приморья.
Особую роль в развитии туризма в Приморье играет туризм событийный. В последние годы в регионе растет количество интересных мероприятий, призванных не просто развлечь, но и познакомить с особенностями и традициями региона. В 2023 году во Владивостоке во второй раз прошёл Международный театральный Тихоокеанский фестиваль (16+), в новом формате был организован VIII международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» (16+).
Гастротуризм
Особняком стоит приморский гастрономический туризм и гастрономические мероприятия Приморья. Так отдельные события и гастротуры для туристов организует Школа Дальневосточной кухни.
«Азиатским туристам, как и любому другому туристу, интересно соприкосновение с местной жизнью, а не просто с некоторой туристической витриной. Ключевая тенденция в сфере гастротуризма — интерактив, поэтому мы в Школе Дальневосточной кухни предлагаем такие интерактивные форматы, когда люди собираются вместе, узнают что-то новое, вместе готовят и пробуют блюда локальной кухни. Это является открытием и для туристов, и для местных. Получается интересное погружение в нашу гастрономическую культуру», — рассказала Татьяна Заречнева.
В Агентстве по туризму Приморья также отмечают, что гастрономический туризм является важным запросом от туристов, которые посещают регион.
«В Приморье проходит большое количество событийных мероприятий гастрономической направленности. Такие мероприятия давно вышли за пределы Владивостока, способствуют повышению уровня жизни в других муниципальных образованиях Приморского края: Находке, Дальнегорске, Анучино, Черниговском районе, Уссурийске и других. Их участниками становятся и другие регионы России от Камчатки до Арктики. В этих мероприятиях охотно участвует предпринимательское сообщество, крупные компании», — рассказали в региональном Агентстве по туризму.
Так в 2023 году во Владивостоке прошли Дальневосточный фестиваль «Приморские муссоны» (18+), гастрофестиваль минтая «О! Мега Вкус» (6+), фестиваль «Пять морей, три океана» (0+), фестиваль дальневосточных гребешков «На гребне!» (0+), День рыбака (0+). В Находке состоялся фестиваль «Море! Камбала!» (0+), в Уссурийске — Фестиваль осени (0+), в Анучино — фестиваль «Медовое раздолье» (0+), в селе Дмитриевка — фестиваль томатов «Бешеная ягода» (0+). Всего их посетило более 246 000 участников. Все мероприятия доказали свою успешность и получили высокую оценку гостей. В 2024 году многие из них планируется повторить.