Автокемпинги, самостоятельные туристы и гости из КНР: туриндустрия Приморья в 2024 году

«Мы предполагаем, что основная масса турпотока не меняется, хотя, конечно, идёт смещение в сторону внутреннего туриста. Видим также изменения в сторону использования электронной визы иностранными туристами. Это позволяет нам делать предварительные выводы о том, что в Приморье едет больше индивидуальных туристов. Как показывает практика, это люди с более высоким доходом и, соответственно, готовые к большим тратам во время путешествий. Мы стараемся сделать пребывание таких гостей в Приморье более комфортным, большую работу в этом направлении ведёт Туристско-информационный центр Приморского края», — рассказывают в региональном Агентстве по туризму.