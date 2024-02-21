Виталий Хоценко открыл новые модульные корпуса в детском лагере «Орлёнок»

«Нужно сказать, что так массово строительство новых объектов инфраструктуры детского отдыха не проводилось в стране наверно уже более трёх десятилетий. Нам эта программа понравилась и, что важнее, её результаты нравятся детям. У нас появилось три новых корпуса. Это дополнительно 150 новых мест, — отметил Виталий Хоценко. — Мы благоустроили всю территорию, заменили освещение, сделали пищеблок. Получился по сути не лагерь, а детский образовательный центр. Думаю, это хороший подарок не только Калачинскому району, а в целом области».