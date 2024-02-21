Виталий Хоценко открыл новые модульные корпуса в детском лагере «Орлёнок»

20 февраля в Калачинском районе состоялось открытие трёх новых модульных корпусов в областном лагере «Орлёнок». Каждый из них рассчитан на 50 мест. Напомним, на возведение корпусов власти получили 80 миллионов рублей. Уже этой весной лагерь начнёт принимать до 500 человек за сезон.
Новые корпуса построили по программе, инициированной Советом Федерации. Его председатель Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии открытия по видеосвязи.
«Очень важно, что в Год семьи мы продолжаем реализацию поручений президента. Интерес к проекту регионов превзошел все ожидания. Мы видим это и по количеству заявок от субъектов РФ, и по положительным откликам из регионов. Но самое главное, что самим ребятам нравятся эти новые корпуса, а родители знают, что их дети отдыхают в хороших, комфортных условиях», — рассказала Матвиенко.
Стены корпусов расписали на темы космических, культурных и спортивных сюжетов. Например, в одном их них изображён легендарный космонавт Юрий Гагарин, о котором написано много интересных фактов. Также на стене дети смогут увидеть солнечную систему в необычном формате. Во втором появившемся корпусе отражена культура региона с портретами известных омских современников. А в третьем — представлены легенды нашего спорта.
Губернатор Омской области обошёл каждое помещение, пообщался с вожатыми и удостоверился в надёжности и комфорте условий.
«Нужно сказать, что так массово строительство новых объектов инфраструктуры детского отдыха не проводилось в стране наверно уже более трёх десятилетий. Нам эта программа понравилась и, что важнее, её результаты нравятся детям. У нас появилось три новых корпуса. Это дополнительно 150 новых мест, — отметил Виталий Хоценко. — Мы благоустроили всю территорию, заменили освещение, сделали пищеблок. Получился по сути не лагерь, а детский образовательный центр. Думаю, это хороший подарок не только Калачинскому району, а в целом области».
Лагерь «Орлёнок» работает круглогодично, на его базе действует учебно-методический центр «Авангард». В нём старшеклассники проходят курсы начальной военной подготовки. Из бюджета дополнительно направили 70 миллионов рублей на благоустройство, подведение сетей к новым сооружениям, модернизацию пищеблока и обновление мебели лагеря.
«Мы не останавливаемся, мы выиграли ещё пять дополнительных корпусов. Планируем здесь в “Орлёнке” добавлять, три в Таврическом районе», — добавил глава региона.
К осмотру новых корпусов в лагере присоединилась семья участника СВО Ярослава Плужникова, который приехал домой в краткосрочный отпуск. По словам многодетного отца, двое его детей уже подходят по возрасту для отдыха в лагере, а к началу летнего сезона подрастёт и третий ребёнок. Напомним, что в Омской области одной из мер социальной поддержки семей участников СВО является предоставление детям путёвок в лагеря.
Уже этой весной в лагерь заедут первые ребята. Следующий на очереди — лагерь «Берёзка» в посёлке Ключи Омского района. В рамках президентской государственной программы «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» там планируют сделать капитальный ремонт в столовой и благоустроить прилегающую территорию.