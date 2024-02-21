Могут ли прописанные в квартире жильцы унаследовать ее в Казахстане

И если в суде выяснится, что третье лицо действительно было на иждивении у умершего (то есть человек является нетрудоспособным и не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении и проживал совместно с ним), то такой иждивенец наследует имущество вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Это указано в пункте 2 статьи 1 068 ГК.