В доме с обрушенным фасадом в Приморье по-прежнему живут люди

Между тем, разрушение стены в аварийном доме стало поводом для уголовных дел. Одно из них — о нарушении прав жильцов возбудил Следственный комитет. Также прокуратура Спасска Дальнего признала законным возбуждение уголовное дела по еще одной статье УК РФ (халатность) по факту разрушения нерасселенного аварийного дома и непринятия своевременных мер к его освобождению и сносу.