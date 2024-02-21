В доме с обрушенным фасадом в Приморье по-прежнему живут люди

В Спасске-Дальнем на улице Красногрвардейской, где произошло частичное обрушение фасада в аварийном доме, продолжают проживать люди. Доступ в ту часть здания, где произошло обрушение, заблокирован, сообщили корр. ИА PrimaMedia в администрации округа.
Как рассказал глава округа Олег Митрофанов, необходимости размещения людей во временные пункты нет. Капитальные конструкции здания не повреждены, угрозы для жителей нет — уточняют специалисты. В аварийном доме Спасска-Дальнего сейчас проживает более 50 человек.
«Сейчас жителям в рабочем порядке предлагается маневренный фонд, который имеется в балансе администрации. Расселение из фетхого и аварийного жилья осуществляется по федеральной программе. Мы ждем, когда объявят ее старт, чтобы расселить людей», — отметил глава округа.
Как пояснили специалисты отдела ЖКХ, дом 1901 года постройки был признан аварийным в 2023 году. Срок расселения — до декабря 2028 года. Но краевая прокуратура считает такой срок неразумным.
«Установленный срок расселения не обеспечивает соблюдения прав граждан и не отвечает требованиям разумности, в связи с чем прокуратура города принесла протест на незаконное постановление органа местного самоуправления», — сообщили в ведомстве.
При этом отсутствие муниципальной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Спасске-Дальнем стало важным поводом для прокурорского реагирования. Надзорное ведомство вынесла представление местным властям незамедлительно устранить выявленные нарушения.
Пока нет программы, единственный выход для жильцов аварийного дома — переселение в маневренный фонд. Площадь такого жилья как раз увеличивают по муниципальной программе — рассказали в администрации округа.
Между тем, разрушение стены в аварийном доме стало поводом для уголовных дел. Одно из них — о нарушении прав жильцов возбудил Следственный комитет. Также прокуратура Спасска Дальнего признала законным возбуждение уголовное дела по еще одной статье УК РФ (халатность) по факту разрушения нерасселенного аварийного дома и непринятия своевременных мер к его освобождению и сносу.