Сколько стоит доллар, евро и рубль в казахстанских обменниках

По данным kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар продают за 454,00 тенге, покупают за 449,96 тенге. Курс продажи евро сложился в пределах 490,13 тенге, покупки — 484,96 тенге. Российский рубль можно приобрести по 4,92 тенге, продать — за 4,85 тенге.