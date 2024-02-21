Сколько стоит доллар, евро и рубль в казахстанских обменниках

По данным kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар продают за 454,00 тенге, покупают за 449,96 тенге. Курс продажи евро сложился в пределах 490,13 тенге, покупки — 484,96 тенге. Российский рубль можно приобрести по 4,92 тенге, продать — за 4,85 тенге.
В обменниках Алматы средний курс продажи доллара составил 454,12 тенге, покупки — 452,20 тенге. Евро продают по 494,03 тенге, покупают по 489,87 тенге. Рубль продают по 4,99 тенге, покупают по 4,90 тенге.
Отметим, что официальный курс Национального банка на 21 февраля составляет 452,94 тенге за доллар.