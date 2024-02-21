Основные торговые партнеры Казахстана по итогам 2023 года

Экспорт несырьевых товаров
Экспорт несырьевых товаров из Казахстана в прошлом году снизился на 5,7%, до 25,3 млрд долларов. Основные несырьевые товары экспорта из РК: уран (3,4 млрд долларов или 13,6%), медь и катоды из меди (3,2 млрд долларов или 12,6%), ферросплавы (2,3 млрд долларов или 9,2%), нефтепродукты (1,1 млрд долларов или 4,3%), серебро (642,9 млн долларов или 2,5%), цинк необработанный (603,2 млн долларов или 2,4%), прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный (586,3 млн долларов или 2,3%), мука пшеничная или пшенично-ржаная (579,7 млн долларов или 2,3%), алюминий необработанный (460,8 млн долларов или 1,8%), а также природный газ (432,4 млн долларов или 1,7%).
Сокращение экспорта объясняется снижением поставок таких товаров, как ферросплавы (на 27,9%. до 2,33 млрд долларов), медь и катоды из меди (на 14,9%, до 3,2 млрд долларов), нефтепродукты (на 28,2%, до 1 млрд долларов) и природный газ (на 45%, до 432,4 млн долларов). При этом наблюдается рост поставок таких товаров, как уран (на 31,1%, до 3,4 млрд долларов), золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка (рост в три раза, до 430,8 млн долларов), реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов (рост в пять раз, до 252,9 млн долларов), летательные аппараты (рост в два раза, до 165,1 млн долларов), воды, включая минеральные и газированные, с сахаром (на 58,4%, до 160,2 млн долларов).
Импорт несырьевых товаров
Импорт несырьевых товаров в Казахстан в 2023 году, напротив, вырос на 21,5%, до 57,3 млрд долларов. Основные несырьевые товары импорта в РК: автомобили легковые (3,1 млрд долларов или 5,3%), телефонные аппараты (1,8 млрд долларов или 3,2%), кузова для автомобилей (1,6 млрд долларов или 2,8%), лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи (1,4 млрд долларов или 2,5%), части и принадлежности для автомобилей и тракторов (1,1 млрд долларов или 2%), летательные аппараты (1 млрд долларов или 1,8%), вычислительные машины (970,7 млн долларов или 1,7%), нефтепродукты (910,1 млн долларов или 1,6%).
Рост импорта обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как автомобили легковые (на 67,8%, до 3,1 млрд долларов), кузова для автомобилей (на 51,3%, до 1,6 млрд долларов), части обуви (рост в 7 раз, до 498,5 млн долларов), части и принадлежности для автомобилей и тракторов (на 47,1%, до 1139,5 млн долларов), машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур (рост в 2,5 раза, до 463,4 млн долларов), свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные (рост в 2,4 раза, до 462 млн долларов), одежда женская текстильная (рост в два раза, до 521,7 млн долларов).
При этом снизились импортные поставки таких товаров, как золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка (на 71,5%, до 152,7 млн долларов), вычислительные машины (на 20,6%, до 970,7 млн долларов), кокс и полукокс (на 44,9%, до 146,3 млн долларов), изделия из черных металлов прочие (на 18,5%, до 417,7 млн долларов), сахар (на 20,7%, до 294,6 млн долларов).
Внешняя торговля РК в 2023 году
В целом внешнеторговый оборот Казахстана в 2023 году составил 139,8 млрд долларов, что на 3,2% выше показателя 2022 года (135,5 млрд долларов).
Экспорт
Экспорт из Казахстана в 2023 году снизился на 7%, до 78,7 млрд долларов. Основные товары экспорта из РК: нефть сырая (42,3 млрд долларов или 53,8%), уран (3,4 млрд долларов или 4,4%), медь и катоды из меди (3,2 млрд долларов или 4,1%), руды и концентраты медные (3 млрд долларов или 3,9%), ферросплавы (2,3 млрд долларов или 3%), природный газ (2,1 млрд долларов или 2,6%), пшеница (1,8 млрд долларов или 2,4%), нефтепродукты (1,1 млрд долларов или 1,4%), руды и концентраты железные (783,8 млн долларов или 1%), уголь каменный (704,9 млн долларов или 0,9%).
Сокращение экспорта объясняется снижением поставок таких товаров, как нефть сырая (на 9,8%, до 42,3 млрд долларов), ферросплавы (на 27,9%, до 2,33 млрд долларов), медь и катоды из меди (на 14,9%, до 3189,3 млн долларов), сера, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной (на 65,8%, до 276,5 млн долларов), нефтепродукты (на 28,2%, до 1088 млн долларов).
При этом наблюдается рост поставок таких товаров, как уран (на 31,1%, до 3449 млн долларов), руды и концентраты медные (на 30,4%, до 3044 млн долларов), золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка (рост в три раза, до 430,8 млн долларов), реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов (рост в 4,9 раза, до 252,9 млн долларов), руды и концентраты железные (на 15,2%, до 783,8 млн долларов).
Импорт
Импорт из Казахстана, напротив, вырос на 20%, до 61,2 млрд долларов. Основные товары импорта в РК: автомобили легковые (3,1 млрд долларов или 5%), телефонные аппараты (1,8 млрд долларов или 3%), кузова для автомобилей (1,6 млрд долларов или 2,6%), лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи (1,4 млрд долларов или 2,3%), части и принадлежности для автомобилей и тракторов (1,1 млрд долларов или 1,9%), летательные аппараты (1 млрд долларов или 1,7%), вычислительные машины (970,7 млн долларов или 1,6%), нефтепродукты (910,1 млн долларов или 1,5%).
Рост импорта обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как: автомобили легковые (на 67,8%, до 3,1 млрд долларов), кузова для автомобилей (на 51,3%, до 1594,8 млн долларов), части обуви (рост в семь раз. до 498,5 млн долларов), части и принадлежности для автомобилей и тракторов (на 47,1%, до 1139,5 млн долларов), машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур (рост в 2,5 раза, до 463,4 млн долларов), свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные (рост в 2,4 раза, до 462 млн долларов), одежда женская текстильная (рост в два раза, до 521,7 млн долларов).
Вместе с тем снизились импортные поставки таких товаров, как золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка (на 71,5%. до 152,7 млн долларов), вычислительные машины (на 20,6%, до 970,7 млн долларов), руды и концентраты медные (на 56,3%, до 138,6 млн долларов), кокс и полукокс (на 44,9%, до 146,3 млн долларов), руды и концентраты цинковые (на 38,2%, до 184,6 млн долларов).