Основные торговые партнеры Казахстана по итогам 2023 года

Сокращение экспорта объясняется снижением поставок таких товаров, как ферросплавы (на 27,9%. до 2,33 млрд долларов), медь и катоды из меди (на 14,9%, до 3,2 млрд долларов), нефтепродукты (на 28,2%, до 1 млрд долларов) и природный газ (на 45%, до 432,4 млн долларов). При этом наблюдается рост поставок таких товаров, как уран (на 31,1%, до 3,4 млрд долларов), золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка (рост в три раза, до 430,8 млн долларов), реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов (рост в пять раз, до 252,9 млн долларов), летательные аппараты (рост в два раза, до 165,1 млн долларов), воды, включая минеральные и газированные, с сахаром (на 58,4%, до 160,2 млн долларов).