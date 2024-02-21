В регионе ликвидируют старейший институт «Омскгражданпроект»

20 февраля 99% акционеров старейшего омского института территориального планирования «Омскгражданпроект» приняли решение о его ликвидации. Процедура принималась в добровольном порядке. По итогам собрания был опубликован соответствующий документ.
Как сообщает СуперОмск, такому решению предшествовали судебные разбирательства финансового характера. В процедуру банкротства организация вступила еще в 2018 году. Годом позже было принято решение продать с молотка здание по Ленина, 10А, выкупленное у городской администрации в 2007 году. Однако в декабре 2020 года предприятие официально вышло из банкротного процесса путем утверждения мирового соглашения.
Омский институт существует с 1935 года. Согласно ЕГРЮЛ, с 8 октября 1993 года предприятие зарегистрировано как АО «Территориальный проектный институт “Омскгражданпроект”, специализируясь на проведении экспертизы и возведении зданий различного назначения.