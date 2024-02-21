В регионе ликвидируют старейший институт «Омскгражданпроект»

Как сообщает СуперОмск, такому решению предшествовали судебные разбирательства финансового характера. В процедуру банкротства организация вступила еще в 2018 году. Годом позже было принято решение продать с молотка здание по Ленина, 10А, выкупленное у городской администрации в 2007 году. Однако в декабре 2020 года предприятие официально вышло из банкротного процесса путем утверждения мирового соглашения.