С 21 апреля возобновятся авиарейсы из Перми в Турцию

Рейсы чартерные: их запланировал туроператор Anex. Билеты на самолет уже появились в продаже, однако их цена вряд ли кого-то порадует. По данным Aviasales на 21 февраля, прямой перелет из Перми в Анталью 28 апреля обойдется в 79 тысяч рублей без учета обратного билета. К слову, с ним путешествие будет стоить даже дешевле: около 65 тысяч.