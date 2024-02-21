С 21 апреля возобновятся авиарейсы из Перми в Турцию

На сайте пермского аэропорта Большое Савино появились рейсы в Анталью. Пока что их всего три: 21, 28 апреля и 1 мая. Перелет осуществляет авиакомпания Azur Air с самолетами Boeing-757.
Рейсы чартерные: их запланировал туроператор Anex. Билеты на самолет уже появились в продаже, однако их цена вряд ли кого-то порадует. По данным Aviasales на 21 февраля, прямой перелет из Перми в Анталью 28 апреля обойдется в 79 тысяч рублей без учета обратного билета. К слову, с ним путешествие будет стоить даже дешевле: около 65 тысяч.
Добавим, что и другие туроператоры планируют запустить чартерные рейсы в Турцию. В конце апреля это сделает Pegas, так что цены на перелеты еще не раз поменяются.