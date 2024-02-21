Хоценко рассказал, на ремонт каких дорог в Омской области выделят более 400 миллионов

Губернатор Виталий Хоценко поручил выделить финансирование на ремонт и реконструкцию дорог в Омской области. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
Свыше 143 млн рублей получат Калачинский и Нововаршавский районы. В первом реконструируют улицу Западную в посёлке Индейка, а во втором — капитально отремонтируют дорогу в райцентре.
«Кроме того, распределили более 280 млн рублей на ремонт дорог в 9-ти муниципальных образованиях: Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре, Тюкалинске, Любинском, Москаленском, Муромцевском и Омском районах», — написал Хоценко.
Также на 2025 год предусмотрена субсидия в размере 50 млн рублей на ремонт дорог в Таре.