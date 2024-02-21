Житель Новосибирска пожаловался на протекающий потолок в квартире

Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», в Новосибирске на улице Орджоникидзе на последнем этаже в доме живет Анатолий Васильевич с женой. По их словам, с 5 января 2024 года с потолка в квартире капает вода. Они затянули потолок пленкой, но это не помогло — в сутки набирается от 80 до 100 литров воды.