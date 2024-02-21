Госстандарт: подделка белорусских продуктов питания говорит об уровне их престижа

Также представитель Госстандарта отметила, что этому есть причины. «Что касается наших продуктов питания, можно четко сказать, почему их подделывают. Потому что белорусские производители сохранили классические традиционные технологии и, соответственно, привычное с детства качество, т.е. если это шоколад, то это действительно шоколад, а не кондитерская или жировая глазурь с использованием эквивалентов и заменителей какао-масла. Если это колбаса, то там должно быть не менее 60% мясного сырья. В других случаях продукт может быть с использованием различных заменителей растительного происхождения, пищевых добавок для вкуса и цвета, да, он может быть безопасным, но ожидаемого привычного качества априори там не будет», — подчеркнула Елена Моргунова.