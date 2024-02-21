Госстандарт: подделка белорусских продуктов питания говорит об уровне их престижа

По словам Елены Моргуновой, определенным уровнем престижа и качества белорусской продукции можно назвать то, что ее подделывают. «Подделывают нашу молочную, мясную, кондитерскую продукцию», — рассказала она.
Также представитель Госстандарта отметила, что этому есть причины. «Что касается наших продуктов питания, можно четко сказать, почему их подделывают. Потому что белорусские производители сохранили классические традиционные технологии и, соответственно, привычное с детства качество, т.е. если это шоколад, то это действительно шоколад, а не кондитерская или жировая глазурь с использованием эквивалентов и заменителей какао-масла. Если это колбаса, то там должно быть не менее 60% мясного сырья. В других случаях продукт может быть с использованием различных заменителей растительного происхождения, пищевых добавок для вкуса и цвета, да, он может быть безопасным, но ожидаемого привычного качества априори там не будет», — подчеркнула Елена Моргунова.
Белорусская продукция может конкурировать и лидировать на мировых рынках, потому что в ней сочетаются национальные традиции, качество и безопасность. Все это контролируется и прослеживается на различных этапах производства и реализации. Обязательными для соблюдения являются требования технических регламентов ЕАЭС или Беларуси. Государственные стандарты в своем большинстве — добровольные, но если производитель включает даже какой-то определенный абзац стандарта в свою документацию или указывает соответствие ему в маркировке, то он обязывает себя выполнять его требования.
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.