Предприниматель незаконно занял участок возле моря на острове Русском

Проверка прокуратуры Фрунзенского района показала, что на земельном участке площадью более 0,4 гектара в районе поселка Аякс самовольно возведены капитальное строение, хозяйственные постройки и стоянка для маломерных судов. Возбуждено дело об административном правонарушении, теперь предприниматель должен выплатить штраф в размере 113 тысяч рублей. Также прокуратура требует от захватчика земли освободить участок и демонтировать постройки.