Предприниматель незаконно занял участок возле моря на острове Русском

Во Владивостоке индивидуального предпринимателя оштрафовали за самовольно занятый прибрежный участок на острове Русском. Земля, на которой мужчина возвел различные постройки, принадлежит государству, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморского края.
Проверка прокуратуры Фрунзенского района показала, что на земельном участке площадью более 0,4 гектара в районе поселка Аякс самовольно возведены капитальное строение, хозяйственные постройки и стоянка для маломерных судов. Возбуждено дело об административном правонарушении, теперь предприниматель должен выплатить штраф в размере 113 тысяч рублей. Также прокуратура требует от захватчика земли освободить участок и демонтировать постройки.