Почти тонна запрещенки: в Приморье у перевозчика конфисковали азиатский деликатес

Через Уссурийскую таможню житель России незаконно попытался перевезти из Китая в Приморье почти тонну черных древесных грибов. Однако продукты изъяли, а на нарушителя завели административное дело. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В пункте пропуска грузового транспорта перевозчик представил документы на ввоз 26,7 тонны зеленого чая, морской капусты, мармелада, лапши и других продуктов. Однако товары решили проверить из-за перевеса.
Во время досмотра выяснилось, что помимо всех перечисленных продуктов у таможенника было и 905 килограммов черных древесных грибов в сушеном виде, которые не были задекларированы и не указаны в товаросопроводительных документах, поэтому их запретили к ввозу.
Продукцию забрали и поместили на склад временного хранения, а на перевозчика завели административное дело за недостоверные сведения о количестве грузовых мест и весе товара.