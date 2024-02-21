Пермяков предупредили о скором подорожании шаурмы

В пермском общепите отмечают, что и так уже начали постепенно поднимать цены, однако финансовая модель все равно стала не в лучшем смысле отличается от прежней. По данным Пермьстата, за последние месяцы огурцы подорожали на треть, да и томаты стали стоить больше на 20%. Все эти продукты входят в состав шаурмы. В прошлом году блюдо в классическом варианте и без дополнительных ингредиентов стоило в среднем 160−180 рублей, а сейчас — 210 рублей.