Пермяков предупредили о скором подорожании шаурмы

Одно из любимых блюд пермяков скоро станет дороже приблизительно на 5%. Владельцы заведений, где готовят шаурму, говорят, что вынуждены поднять цены из-за удорожания продуктов и повышения стоимости аренды.
В пермском общепите отмечают, что и так уже начали постепенно поднимать цены, однако финансовая модель все равно стала не в лучшем смысле отличается от прежней. По данным Пермьстата, за последние месяцы огурцы подорожали на треть, да и томаты стали стоить больше на 20%. Все эти продукты входят в состав шаурмы. В прошлом году блюдо в классическом варианте и без дополнительных ингредиентов стоило в среднем 160−180 рублей, а сейчас — 210 рублей.
— Выросли в цене не только компоненты шаурмы, но аренда помещения, а также дополнительные издержки от 10 до 20%. На это влияет инфляция. Мы не можем повлиять на стоимость аренды, — объяснил в беседе с РБК Пермь совладелец сети «Сытый Ваня» Иван Брюхов.
Скорее всего, цены на фастфуд будут повышаться плавно, так что потребитель не заметит резких перемен.